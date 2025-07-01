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https://sarabic.ae/20250701/أفضل-من-البوتوكس-5-مشروبات-شائعة-1102249748.html
"أفضل من البوتوكس"... 5 مشروبات شائعة
"أفضل من البوتوكس"... 5 مشروبات شائعة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 5 مشروبات شائعة تعتبر "إكسير الشباب" الطبيعي وبديلا عن البوتوكس. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T13:25+0000
2025-07-01T13:25+0000
مجتمع
علوم
الصحة
بوتوكس
شيخوخة
بشرة
عناية بالبشرة
البشرة
جمال البشرة
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن المشروبات الـ5 تعد مضادات طبيعية للشيخوخة، وتعتبر أبسط من حقن البوتوكس واستخدام الأمصال ومستحضرات العناية بالبشرة، وذلك للتخلص من التجاعيد التي انتشرت بين جميع الفئات العمرية، بسبب التوترات ومسببات القلق المنتشرة في المجتمع.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "سيتي" السلوفينية، هناك 5 أنواع من المشروبات فعالة في مكافحة آثار الشيخوخة دون جراحة أو حقن أو أي آثار جانبية، وهي كالآتي:1- الشاي الأبيضيُوصف بأنه حارس الكولاجين، حيث يحتوي الشاي الأبيض على كمية هائلة من مضادات الأكسدة، وخاصة الـ"كاتيكين"، التي تعمل كدرع ضد الجذور الحرة (المسببات المزعجة للشيخوخة)، كما يثبط الشاي الأبيض الإنزيمات التي تفكك الكولاجين، ما يعني تجاعيد أقل وبشرة أكثر مرونة.2- الـ"رويبوس"يعتبرالـ"رويبوس" بديلا مثاليا للقهوة منزوعة الكافيين كما أنه غذاء فائق الفائدة، كما أن شجيرة الـ"رويبوس" الأفريقية الحمراء غنية بمضادات الأكسدة مثل الـ"أسبالاثين" والـ"نوثوفاجين"، التي تحمي البشرة من الشيخوخة.3. الكركديهزهرة الكركديه غنية بفيتامين "سي"، أحد أهم عناصر بناء الكولاجين، كما تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي تقشّر الخلايا الميتة بلطف وتحفّز تجديد البشرة، ويحفّز حمض الكركديه إنتاج حمض الـ"هيالورونيك" والكولاجين.4- البابونج5- الـ"ماتشا"الـ"ماتشا"، هو مركب أخضر نقي يعيد الشباب، يحتوي على جرعات عالية من مضادات الأكسدة وخاصة الـ"كاتيكينات" (EGCG) الشهيرة، التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي.وتعتبر التجاعيد مشكلة كبيرة لدى أغلب الناس، إذ يحاول كثيرون البحث عن حلول تجدد شباب البشرة وتعيد إليها رونقها.مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم"رشفة واحدة من الكحول" قد تكون كفيلة بإصابتك بالسرطان
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https://sarabic.ae/20250503/7-توابل-سحرية-تضاعف-فوائد-الشاي-الأخضر-وتساعدك-على-النوم-العميق-1100129166.html
https://sarabic.ae/20240208/فوائد-البابونج-1085868681.html
https://sarabic.ae/20250421/10-فوائد-لا-تصدق-لـ-الشاي-الأزرق-اكتشافات-جديدة-مذهلة-1099743649.html
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علوم, الصحة, بوتوكس, شيخوخة, بشرة, عناية بالبشرة, البشرة, جمال البشرة
علوم, الصحة, بوتوكس, شيخوخة, بشرة, عناية بالبشرة, البشرة, جمال البشرة

"أفضل من البوتوكس"... 5 مشروبات شائعة

13:25 GMT 01.07.2025
© Photo / unsplash/Louis Hanseمشروبات روحية
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© Photo / unsplash/Louis Hanse
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 5 مشروبات شائعة تعتبر "إكسير الشباب" الطبيعي وبديلا عن البوتوكس.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن المشروبات الـ5 تعد مضادات طبيعية للشيخوخة، وتعتبر أبسط من حقن البوتوكس واستخدام الأمصال ومستحضرات العناية بالبشرة، وذلك للتخلص من التجاعيد التي انتشرت بين جميع الفئات العمرية، بسبب التوترات ومسببات القلق المنتشرة في المجتمع.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "سيتي" السلوفينية، هناك 5 أنواع من المشروبات فعالة في مكافحة آثار الشيخوخة دون جراحة أو حقن أو أي آثار جانبية، وهي كالآتي:

1- الشاي الأبيض

يُوصف بأنه حارس الكولاجين، حيث يحتوي الشاي الأبيض على كمية هائلة من مضادات الأكسدة، وخاصة الـ"كاتيكين"، التي تعمل كدرع ضد الجذور الحرة (المسببات المزعجة للشيخوخة)، كما يثبط الشاي الأبيض الإنزيمات التي تفكك الكولاجين، ما يعني تجاعيد أقل وبشرة أكثر مرونة.
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2- الـ"رويبوس"

يعتبرالـ"رويبوس" بديلا مثاليا للقهوة منزوعة الكافيين كما أنه غذاء فائق الفائدة، كما أن شجيرة الـ"رويبوس" الأفريقية الحمراء غنية بمضادات الأكسدة مثل الـ"أسبالاثين" والـ"نوثوفاجين"، التي تحمي البشرة من الشيخوخة.

ويحتوي الـ"رويبوس" على إنزيم "سوبر أكسيد ديسميوتاز" وهو إنزيم يساعد على تنعيم التجاعيد ودعم صحة خلايا الجلد. يمكن إضافة الزنك وأحماض "ألفا هيدروكسي"، وسيحصل الشخص على مزيج مثالي لبشرة مشرقة ومشدودة.

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3. الكركديه

زهرة الكركديه غنية بفيتامين "سي"، أحد أهم عناصر بناء الكولاجين، كما تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي تقشّر الخلايا الميتة بلطف وتحفّز تجديد البشرة، ويحفّز حمض الكركديه إنتاج حمض الـ"هيالورونيك" والكولاجين.
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4- البابونج

يشيد العلماء بالبابونج لتأثيراته المضادة للالتهابات والمجددة للبشرة. إنه يهدئ الاحمرار ويقلل من ظهور الندوب ويعزز تجديد الخلايا.

5- الـ"ماتشا"

الـ"ماتشا"، هو مركب أخضر نقي يعيد الشباب، يحتوي على جرعات عالية من مضادات الأكسدة وخاصة الـ"كاتيكينات" (EGCG) الشهيرة، التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي.
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ويحتوي على "إل- ثيانين" (L-theanine)، مهدئ دون أن يسبب النعاس، ما يعني توترا أقل و"كورتيزول" أقل، وبالتالي تجاعيد أقل. كذلك ثبت أن تناول الـ"ماتشا" بانتظام يحفّز إنتاج الكولاجين ويحسّن البشرة.
وتعتبر التجاعيد مشكلة كبيرة لدى أغلب الناس، إذ يحاول كثيرون البحث عن حلول تجدد شباب البشرة وتعيد إليها رونقها.
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