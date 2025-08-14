https://sarabic.ae/20250814/تعيد-نبضات-قلبك-قطعة-واحدة-من-هذه-الثمرة-يوميا-تغير-حياتك-1103722885.html

"تعيد نبضات قلبك"... قطعة واحدة من هذه الثمرة يوميا تغير حياتك

"تعيد نبضات قلبك"... قطعة واحدة من هذه الثمرة يوميا تغير حياتك

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن فوائد غير متوقعة لثمرة الأفوكادو، في الحفاظ على صحة القلب وتحسين جودة النوم. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T14:14+0000

2025-08-14T14:14+0000

2025-08-14T14:14+0000

مجتمع

علوم

الصحة

فواكه

الفواكه

أمراض القلب والسكري والضغط

نوم

بوتاسيوم

الكالسيوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0b/1050397552_0:265:3083:1999_1920x0_80_0_0_6b4d7057c64a9b13e728814bb739dbaa.jpg

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأفوكادو يوميا يرتبط بجودة نوم أحسن، ونظام غذائي أفضل، ومستويات كوليسترول أحسن، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم.وذكر موقع "فيريويل هيلث" الذي نشر الدراسة، أن التجارب استمرت لمدة 6 أشهر، وشملت 969 شخصا بالغا في الولايات المتحدة ممن يعانون من السمنة البطنية، وكانوا لا يتناولون أكثر من ثمرة أو ثمرتين من الأفوكادو شهريا. وقسم الأطباء المشاركين إلى مجموعتين، إحداهما تناولت حبة أفوكادو يوميا، بينما التزمت المجموعة الأخرى بثمرتين أو أقل شهريا، بهدف دراسة تأثر هذه الفاكهة على القلب.وأضاف سيت أن تناول وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الدهون، والكربوهيدرات المعقدة، والبروتين يساعد على دعم الساعة البيولوجية، والإيقاع اليومي.وأشارت الدراسة إلى أن الأفوكادو يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، لكونه مصدرا جيدا للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة.وخلصت الدراسة إلى أن كل حبة أفوكادو تحتوي على 10 غرامات من الألياف، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتحمي من أمراض القلب.دراسة: فيتامين شائع قد يكون سر بشرة أكثر شبابادراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن

https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html

https://sarabic.ae/20250322/دولة-عربية-تحقق-طفرة-في-زراعة-وتصدير-الأفوكادو-1098856957.html

https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, فواكه, الفواكه, أمراض القلب والسكري والضغط, نوم, بوتاسيوم, الكالسيوم