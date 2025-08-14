https://sarabic.ae/20250814/تعيد-نبضات-قلبك-قطعة-واحدة-من-هذه-الثمرة-يوميا-تغير-حياتك-1103722885.html
"تعيد نبضات قلبك"... قطعة واحدة من هذه الثمرة يوميا تغير حياتك
"تعيد نبضات قلبك"... قطعة واحدة من هذه الثمرة يوميا تغير حياتك
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن فوائد غير متوقعة لثمرة الأفوكادو، في الحفاظ على صحة القلب وتحسين جودة النوم.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأفوكادو يوميا يرتبط بجودة نوم أحسن، ونظام غذائي أفضل، ومستويات كوليسترول أحسن، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم.وذكر موقع "فيريويل هيلث" الذي نشر الدراسة، أن التجارب استمرت لمدة 6 أشهر، وشملت 969 شخصا بالغا في الولايات المتحدة ممن يعانون من السمنة البطنية، وكانوا لا يتناولون أكثر من ثمرة أو ثمرتين من الأفوكادو شهريا. وقسم الأطباء المشاركين إلى مجموعتين، إحداهما تناولت حبة أفوكادو يوميا، بينما التزمت المجموعة الأخرى بثمرتين أو أقل شهريا، بهدف دراسة تأثر هذه الفاكهة على القلب.وأضاف سيت أن تناول وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الدهون، والكربوهيدرات المعقدة، والبروتين يساعد على دعم الساعة البيولوجية، والإيقاع اليومي.وأشارت الدراسة إلى أن الأفوكادو يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، لكونه مصدرا جيدا للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة.وخلصت الدراسة إلى أن كل حبة أفوكادو تحتوي على 10 غرامات من الألياف، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتحمي من أمراض القلب.دراسة: فيتامين شائع قد يكون سر بشرة أكثر شبابادراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن
