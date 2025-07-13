تؤثر على القلب... دراسة تحذر من التعرض للضوء ليلا

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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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29 د
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
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مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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29 د
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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https://sarabic.ae/20250713/تؤثر-على-القلب-دراسة-تحذر-من-التعرض-للضوء-ليلا-1102655287.html
تؤثر على القلب... دراسة تحذر من التعرض للضوء ليلا
تؤثر على القلب... دراسة تحذر من التعرض للضوء ليلا
سبوتنيك عربي
أوضحت دراسة علمية حديثة أن التعرض للضوء ليلا، خصوصا في المدن الكبرى، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T16:31+0000
2025-07-13T16:31+0000
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أمراض القلب والسكري والضغط
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وقالت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، إن اضطراب الإيقاع الحيوي للجسم الناجم عن الضوء الليلي يمكن أن يقود إلى خلل في الوظائف الداخلية، ويشكل عاملا خفيا يهدد صحة القلب، وفقا لموقع "ساينس أليرت". ويعتمد الجسم على الضوء لتحديد مواعيد النوم والاستيقاظ، وأي خلل في هذا النظام يؤثر بالسلب على وظائف مثل تنظيم السكر وضغط الدم. واستعانت الدراسة ببيانات أكثر من 88 ألف شخص بالغ ارتدوا أجهزة استشعار ضوئية في معاصمهم لمدة سبعة أيام، مع متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية لمدة قاربت العشر سنوات. وتم تقسيم المشاركين إلى فئات استنادا إلى درجات تعرضهم للإضاءة ليلا. وتم اكتشاف أن 10% من المشاركين الذين تعرضوا لأعلى مستويات الإضاءة الليلية كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب مقارنة بالآخرين، حتى مع مراعاة عوامل مثل التدخين، النظام الغذائي، النشاط البدني، والوضع الاقتصادي. وأوضحت النتائج أن تأثير الضوء الليلي كان أكثر تأثيرا على النساء، كما ظهر بوضوح بين الفئات العمرية الشابة، خصوصا فيما يتعلق بالرجفان الأذيني وفشل القلب.من جانبهم، رجح الباحثون أن أحد الآليات المحتملة لهذا التأثير يتمثل في "فرط التجلط"، وهي حالة لطالما ارتبطت باضطرابات في الساعة البيولوجية.وطالب الباحثون بضرورة تقليل التعرض للضوء في الليل، من خلال استخدام ستائر التعتيم وإطفاء الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة قد تسهم بشكل واضح في الوقاية من أمراض القلب.
https://sarabic.ae/20250607/دراسة-تكشف-عن-آثار-سلبية-غير-متوقعة-بسبب-النوم-لساعات-طويلة-1101424807.html
https://sarabic.ae/20250630/دراسة-تناول-الجبن-قبل-النوم-قد-يزيد-احتمالية-الكوابيس-بنسبة-93-1102230650.html
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أخبار العالم الآن, علوم, منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط
أخبار العالم الآن, علوم, منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط

تؤثر على القلب... دراسة تحذر من التعرض للضوء ليلا

16:31 GMT 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ Shaneالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ Shane
تابعنا عبر
أوضحت دراسة علمية حديثة أن التعرض للضوء ليلا، خصوصا في المدن الكبرى، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب.
وقالت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، إن اضطراب الإيقاع الحيوي للجسم الناجم عن الضوء الليلي يمكن أن يقود إلى خلل في الوظائف الداخلية، ويشكل عاملا خفيا يهدد صحة القلب، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
ويعتمد الجسم على الضوء لتحديد مواعيد النوم والاستيقاظ، وأي خلل في هذا النظام يؤثر بالسلب على وظائف مثل تنظيم السكر وضغط الدم.
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واستعانت الدراسة ببيانات أكثر من 88 ألف شخص بالغ ارتدوا أجهزة استشعار ضوئية في معاصمهم لمدة سبعة أيام، مع متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية لمدة قاربت العشر سنوات.
وتم تقسيم المشاركين إلى فئات استنادا إلى درجات تعرضهم للإضاءة ليلا.
وتم اكتشاف أن 10% من المشاركين الذين تعرضوا لأعلى مستويات الإضاءة الليلية كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب مقارنة بالآخرين، حتى مع مراعاة عوامل مثل التدخين، النظام الغذائي، النشاط البدني، والوضع الاقتصادي.
وأوضحت النتائج أن تأثير الضوء الليلي كان أكثر تأثيرا على النساء، كما ظهر بوضوح بين الفئات العمرية الشابة، خصوصا فيما يتعلق بالرجفان الأذيني وفشل القلب.
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من جانبهم، رجح الباحثون أن أحد الآليات المحتملة لهذا التأثير يتمثل في "فرط التجلط"، وهي حالة لطالما ارتبطت باضطرابات في الساعة البيولوجية.
وطالب الباحثون بضرورة تقليل التعرض للضوء في الليل، من خلال استخدام ستائر التعتيم وإطفاء الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة قد تسهم بشكل واضح في الوقاية من أمراض القلب.
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