دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250722/دراسة-توضح-حقيقة-العلاقة-بين-البيض-المقلي-وارتفاع-الكوليسترول-1102918770.html
دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول
دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، وُصفت بـ"الرائدة"، عن نتائج مفاجئة تتحدى المعتقدات السائدة حول البيض المقلي وعلاقته بالكوليسترول. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T17:06+0000
2025-07-22T17:06+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها "جامعة جنوب أستراليا" (UniSA)، أن تناول البيض المقلي لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بل قد يسهم في خفضه، مما يعزز صحة القلب، وفقا لموقع "نيو أطلس". وقال الباحثون إن الدراسة تمكنت من فصل تأثيرات الكوليسترول الغذائي عن الدهون المشبعة، مؤكدة أن الخطر الحقيقي على القلب لا يكمن في الكوليسترول الموجود في البيض، بل في الدهون المشبعة المرتبطة غالبا بأطعمة أخرى.وأضاف باكلي: "عند تناول البيض ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإنه لا يرفع الكوليسترول الضار، بل قد يساعد في تقليله".وأشارت النتائج إلى أن تناول بيضتين يوميا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب التي تودي بحياة حوالي 18 مليون شخص سنويا حول العالم.وأكد باكلي أن المشكلة لا تتعلق بالبيض نفسه، بل بالأطعمة التي غالبا ما تقدم معه، مثل اللحم المقدد أو النقانق، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, أستراليا
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, أستراليا

دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول

17:06 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، وُصفت بـ"الرائدة"، عن نتائج مفاجئة تتحدى المعتقدات السائدة حول البيض المقلي وعلاقته بالكوليسترول.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها "جامعة جنوب أستراليا" (UniSA)، أن تناول البيض المقلي لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بل قد يسهم في خفضه، مما يعزز صحة القلب، وفقا لموقع "نيو أطلس".
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة فيتامين "د" بإبطاء شيخوخة الخلايا
17 يوليو, 11:31 GMT

وقال الباحثون إن الدراسة تمكنت من فصل تأثيرات الكوليسترول الغذائي عن الدهون المشبعة، مؤكدة أن الخطر الحقيقي على القلب لا يكمن في الكوليسترول الموجود في البيض، بل في الدهون المشبعة المرتبطة غالبا بأطعمة أخرى.

من جانبه، قال البروفيسور جون باكلي، المشرف على الدراسة، إن "الإرشادات الغذائية التقليدية ألقت باللوم على البيض ظلما لسنوات بسبب احتوائه على كوليسترول مرتفع، رغم انخفاض الدهون المشبعة فيه".

وأضاف باكلي: "عند تناول البيض ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإنه لا يرفع الكوليسترول الضار، بل قد يساعد في تقليله".

وأشارت النتائج إلى أن تناول بيضتين يوميا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب التي تودي بحياة حوالي 18 مليون شخص سنويا حول العالم.
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
مجتمع
دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدم
19 يوليو, 07:09 GMT

وأكد باكلي أن المشكلة لا تتعلق بالبيض نفسه، بل بالأطعمة التي غالبا ما تقدم معه، مثل اللحم المقدد أو النقانق، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.

واختتم باكلي تصريحاته، قائلا: "لقد قدمنا دليلا قويا يبرئ البيض من التهم التي طالته لعقود".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала