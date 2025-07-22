https://sarabic.ae/20250722/دراسة-توضح-حقيقة-العلاقة-بين-البيض-المقلي-وارتفاع-الكوليسترول-1102918770.html
دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول
دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، وُصفت بـ"الرائدة"، عن نتائج مفاجئة تتحدى المعتقدات السائدة حول البيض المقلي وعلاقته بالكوليسترول. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T17:06+0000
2025-07-22T17:06+0000
2025-07-22T17:06+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها "جامعة جنوب أستراليا" (UniSA)، أن تناول البيض المقلي لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بل قد يسهم في خفضه، مما يعزز صحة القلب، وفقا لموقع "نيو أطلس". وقال الباحثون إن الدراسة تمكنت من فصل تأثيرات الكوليسترول الغذائي عن الدهون المشبعة، مؤكدة أن الخطر الحقيقي على القلب لا يكمن في الكوليسترول الموجود في البيض، بل في الدهون المشبعة المرتبطة غالبا بأطعمة أخرى.وأضاف باكلي: "عند تناول البيض ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإنه لا يرفع الكوليسترول الضار، بل قد يساعد في تقليله".وأشارت النتائج إلى أن تناول بيضتين يوميا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب التي تودي بحياة حوالي 18 مليون شخص سنويا حول العالم.وأكد باكلي أن المشكلة لا تتعلق بالبيض نفسه، بل بالأطعمة التي غالبا ما تقدم معه، مثل اللحم المقدد أو النقانق، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, أستراليا
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, أستراليا
دراسة توضح حقيقة العلاقة بين البيض المقلي وارتفاع الكوليسترول
كشفت دراسة حديثة، وُصفت بـ"الرائدة"، عن نتائج مفاجئة تتحدى المعتقدات السائدة حول البيض المقلي وعلاقته بالكوليسترول.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها "جامعة جنوب أستراليا" (UniSA)، أن تناول البيض المقلي لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بل قد يسهم في خفضه، مما يعزز صحة القلب
، وفقا لموقع "نيو أطلس".
وقال الباحثون إن الدراسة تمكنت من فصل تأثيرات الكوليسترول الغذائي عن الدهون المشبعة، مؤكدة أن الخطر الحقيقي على القلب لا يكمن في الكوليسترول الموجود في البيض، بل في الدهون المشبعة المرتبطة غالبا بأطعمة أخرى.
من جانبه، قال البروفيسور جون باكلي، المشرف على الدراسة، إن "الإرشادات الغذائية التقليدية ألقت باللوم على البيض ظلما لسنوات بسبب احتوائه على كوليسترول مرتفع، رغم انخفاض الدهون المشبعة فيه".
وأضاف باكلي: "عند تناول البيض ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإنه لا يرفع الكوليسترول الضار، بل قد يساعد في تقليله".
وأشارت النتائج إلى أن تناول بيضتين يوميا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول
الضار، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب التي تودي بحياة حوالي 18 مليون شخص سنويا حول العالم.
وأكد باكلي أن المشكلة لا تتعلق بالبيض نفسه، بل بالأطعمة التي غالبا ما تقدم معه، مثل اللحم المقدد أو النقانق، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.
واختتم باكلي تصريحاته، قائلا: "لقد قدمنا دليلا قويا يبرئ البيض من التهم التي طالته لعقود".