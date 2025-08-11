https://sarabic.ae/20250811/متلازمة-البناء-المريض-دراسة-تكشف-عن-خطر-خفي-خلف-أجهزة-التكييف-1103607295.html

متلازمة "البناء المريض"... دراسة تكشف عن خطر خفي خلف أجهزة التكييف

متلازمة "البناء المريض"... دراسة تكشف عن خطر خفي خلف أجهزة التكييف

يُضفي تكييف الهواء شعورًا رائعًا في أيام الصيف الحارة، فهو يُحافظ على درجات حرارة مُريحة ويُسيطر على الرطوبة، مما يجعل البيئة الداخلية مُلائمة حتى في أشد...

الصحة

ويبيّن أحد المحاضرين في علم الأحياء الدقيقة السريرية، في جامعة ليسترالبريطانية، أن بعض الناس يتجنبون استخدام مكيف الهواء مهما ارتفعت درجة الحرارة في الخارج، خوفًا من إصابتهم بالأمراض، مشيرا أن هذا الخوف ليس بلا أساس. المباني المريضة"متلازمة المباني غير الصحية" هو الاسم العام للأعراض التي قد تظهر بعد قضاء فترات طويلة في بيئات مكيفة. تشمل الأعراض الصداع، والدوار، واحتقان الأنف أو سيلانه، والسعال المستمر أو الأزيز، وتهيج الجلد أو الطفح الجلدي، وصعوبة التركيز في العمل، والتعب.عادةً ما تصيب هذه الحالة الأشخاص الذين يعملون في المكاتب، ولكنها قد تصيب أي شخص يقضي فترات طويلة في مبانٍ مكيفة، مثل المستشفيات. وتزداد أعراض متلازمة المباني المريضة كلما طالت مدة إقامتك في مبنى معين، وتخف بعد مغادرته.حيث أظهرت مجموعة مكيفات الهواء أعراضًا أكثر تتفق مع متلازمة المباني المريضة خلال فترة الدراسة التي استمرت عامين، لا سيما ارتفاع معدل انتشار الحساسية. والأهم من ذلك، أظهرت الاختبارات السريرية أن من تعرضوا لمكيفات الهواء كانوا يعانون من ضعف في وظائف الرئة وتغيبوا عن العمل أكثر من غيرهم، مقارنةً بالمجموعة التي لم تتعرض لمكيفات الهواء.فيما أكدت دراسات أخرى أن العاملين في المكاتب التي تعمل في بيئة مكيفة الهواء لديهم معدل انتشار أعلى لمتلازمة المبنى المريض مقارنة بأولئك الذين لا يعملون في بيئة مكيفة الهواء.قد تُطلق مكيفات الهواء المُعطّلة أيضًا أبخرة كيميائية من مُنظفات مكيفات الهواء أو المُبرّدات في هواء المبنى. مواد كيميائية مثل البنزين والفورمالديهايد والتولوين سامة وقد تُهيّج الجهاز التنفسي .ويمكن لأنظمة تكييف الهواء التي لا تتم صيانتها بشكل جيد أن تؤوي أيضًا مسببات الأمراض البكتيرية التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة.فمثلا يمكن لبكتيريا "الليجيونيلا" الرئوية، وهي البكتيريا المسببة لـ"داء الفيالقة"، وهو عدوى رئوية تنتقل عن طريق استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على هذه البكتيريا. تميل هذه البكتيريا إلى النمو في البيئات الغنية بالمياه، مثل أحواض المياه الساخنة أو أنظمة تكييف الهواء. كما يمكن أن تسبب البكتيريا "الليجيونيلا" الرئوية العدوى عند استنشاقها في قطرات الماء.غالبا ما تحدث عدوى الليجيونيلا في الأماكن المشتركة مثل الفنادق أو المستشفيات أو المكاتب، حيث تلوث البكتيريا إمدادات المياه، تتشابه أعراض "داء الفيالقة" مع أعراض الالتهاب الرئوي، إذ يسبب السعال وضيق التنفس وألمًا في الصدر والحمى وأعراضًا عامة تُشبه أعراض الإنفلونزا. تبدأ الأعراض عادةً بالظهور بعد يومين إلى أربعة عشر يومًا من التعرض للفيلقية.العدوى الفطرية والفيروسيةإن تراكم الغبار والرطوبة داخل أنظمة تكييف الهواء قد يؤدي أيضًا إلى خلق الظروف المناسبة لنمو الميكروبات المعدية الأخرى.وعلى سبيل المثال، وجدت الأبحاث التي أجريت على أنظمة تكييف الهواء في المستشفيات أن الفطريات تتراكم عادة داخل المناطق الغنية بالمياه في أنظمة تهوية المستشفيات .يمكن أن تكون هذه الالتهابات الفطرية خطيرة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر، مثل من يعانون من نقص المناعة، أو من خضعوا لزراعة أعضاء، أو يخضعون لغسيل الكلى، وكذلك الأطفال الخدج. على سبيل المثال، تُسبب فطريات الرشاشيات الالتهاب الرئوي، وخراجات في الرئتين، والدماغ، والكبد، والطحال، والكلى، والجلد، كما يُمكن أن تُصيب الحروق والجروح.ويمكن أيضًا التقاط العدوى الفيروسية من مكيفات الهواء، حيث كشفت إحدى الدراسات أن أطفالًا في صف رياض أطفال صيني أصيبوا بفيروس نوروفيروس من نظام تكييف الهواء الخاص بهم. أدى ذلك إلى إصابة 20 طالبًا بإنفلونزا المعدة.في حين أن فيروس "نوروفيروس"، ينتقل عادةً عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو بعد لمس سطح ملوث، فقد تأكد في هذه الحالة، على غير العادة، أن الفيروس انتشر عبر الهواء - من وحدة تكييف الهواء في دورة مياه الفصل. وقد أُبلغ عن عدة حالات أخرى لانتشار فيروس نوروفيروس بهذه الطريقة.كما يوجد سبب آخر قد يزيد من خطر الاصابة بالعدوى هو طريقة تحكم مكيفات الهواء في مستويات الرطوبة، مما يجعل الهواء الداخلي أكثر جفافًا من الهواء الخارجي.إن قضاء فترات طويلة في بيئات منخفضة الرطوبة قد يُجفف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق. وهذا قد يؤثر على قدرتها على منع دخول البكتيريا والفطريات إلى الجسم، وقد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأنسجة العميقة في الجيوب الأنفية.صُممت مكيفات الهواء لتصفية ملوثات الهواء، والجراثيم الفطرية، والبكتيريا، والفيروسات، ومنعها من دخول الهواء الذي نتنفسه داخل المنزل. ولكن قد يتضرر هذا الحاجز الواقي إذا كان فلتر النظام قديمًا أو متسخًا، أو إذا لم يُنظف. لذا، يُعدّ ضمان الصيانة الجيدة لمكيف الهواء أمرًا أساسيًا للوقاية من العدوى المكتسبة من مكيف الهواء.

