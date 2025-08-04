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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250804/الجهاز-المناعي-يتأهب-فور-رؤية-شخص-يبدو-مريضا-1103360518.html
الجهاز المناعي يتأهب فور رؤية شخص يبدو مريضا
الجهاز المناعي يتأهب فور رؤية شخص يبدو مريضا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن رؤية شخص يبدو مريضا تحفّز جهاز المناعة في الجسم فورا، حتى في غياب خطر حقيقي للإصابة بالعدوى، وذلك من خلال تنشيط نظام الإنذار في الدماغ. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T14:09+0000
2025-08-04T14:09+0000
مجتمع
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وأظهرت تجارب أجريت باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي أن أدمغة المشاركين تفاعلت بقوة عند مشاهدة صور رمزية تظهر عليها أعراض مرضية واضحة، مثل الطفح الجلدي المصحوب بالحمى، على مسافات متفاوتة. ودفعت هذه المشاهد الجهاز المناعي إلى حالة تأهب فوري، وفقا لموقع "ساينس أليرت".ولم تسجل الأدمغة استجابة مماثلة عند عرض صور رمزية لأشخاص أصحاء، ولم تظهر تحاليل الدم ارتفاعا فوريا في مؤشرات المناعة، مما يكشف عن استجابة انتقائية تفعّل فقط عند إدراك أعراض المرض. وأبرزت الدراسة ارتفاع مستويات الخلايا الليمفاوية الفطرية (ILCs)، وهي مؤشرات مناعية ترتفع عادة عند التعرض المباشر لمسببات الأمراض. واتضح أن مجرد رؤية عدوى افتراضية، أو إدراك احتمال التعرض لها، كان كافيًا لتحفيز هذا الارتفاع. وكشف تحليل البيانات باستخدام تقنيات التعلم الآلي أن استجابة الدماغ للتهديد لعبت دورا محوريا في تنشيط الجهاز المناعي، فعند مشاهدة شخصية افتراضية مريضة، سجّلت أدمغة المشاركين نمطًا مميزا من النشاط العصبي، لم يظهر عند عرض صور رمزية بتعابير خائفة أو محايدة. والمثير للدهشة أن الصور الرمزية المريضة التي ظهرت على مسافة أبعد أثارت استجابة عصبية أقوى، شملت مناطق دماغية تنشّط عادة عند تلقي لقاح الإنفلونزا. ويشير ذلك إلى أن مجرد إدراك التهديد قد يحفّز نظام الدفاع البيولوجي في الجسم، مما يعزز فهمنا لتفاعل الدماغ والمناعة في مواجهة المخاطر المحتملة.
https://sarabic.ae/20250802/دراسة-اضطراب-النوم-بوابة-محتملة-لـ-172-مرضا-1103308593.html
https://sarabic.ae/20250802/دراسة-حديثة-مرض-خطير-يهدد-الرجال-المولودين-في-فصل-الصيف-1103292909.html
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الجهاز المناعي يتأهب فور رؤية شخص يبدو مريضا

14:09 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن رؤية شخص يبدو مريضا تحفّز جهاز المناعة في الجسم فورا، حتى في غياب خطر حقيقي للإصابة بالعدوى، وذلك من خلال تنشيط نظام الإنذار في الدماغ.
وأظهرت تجارب أجريت باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي أن أدمغة المشاركين تفاعلت بقوة عند مشاهدة صور رمزية تظهر عليها أعراض مرضية واضحة، مثل الطفح الجلدي المصحوب بالحمى، على مسافات متفاوتة. ودفعت هذه المشاهد الجهاز المناعي إلى حالة تأهب فوري، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
ولم تسجل الأدمغة استجابة مماثلة عند عرض صور رمزية لأشخاص أصحاء، ولم تظهر تحاليل الدم ارتفاعا فوريا في مؤشرات المناعة، مما يكشف عن استجابة انتقائية تفعّل فقط عند إدراك أعراض المرض.
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وأبرزت الدراسة ارتفاع مستويات الخلايا الليمفاوية الفطرية (ILCs)، وهي مؤشرات مناعية ترتفع عادة عند التعرض المباشر لمسببات الأمراض.
واتضح أن مجرد رؤية عدوى افتراضية، أو إدراك احتمال التعرض لها، كان كافيًا لتحفيز هذا الارتفاع.

من جانبها، أوضحت سارة ترابانيلي، عالمة المناعة في جامعة لوزان السويسرية وقائدة الفريق البحثي الدولي، أن "البيانات تظهر استجابة الخلايا الليمفاوية الفطرية ليس فقط عند اكتشاف العدوى فعليا داخل الجسم، بل أيضا عند إدراكها كتهديد وشيك".

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وكشف تحليل البيانات باستخدام تقنيات التعلم الآلي أن استجابة الدماغ للتهديد لعبت دورا محوريا في تنشيط الجهاز المناعي، فعند مشاهدة شخصية افتراضية مريضة، سجّلت أدمغة المشاركين نمطًا مميزا من النشاط العصبي، لم يظهر عند عرض صور رمزية بتعابير خائفة أو محايدة.
والمثير للدهشة أن الصور الرمزية المريضة التي ظهرت على مسافة أبعد أثارت استجابة عصبية أقوى، شملت مناطق دماغية تنشّط عادة عند تلقي لقاح الإنفلونزا.
ويشير ذلك إلى أن مجرد إدراك التهديد قد يحفّز نظام الدفاع البيولوجي في الجسم، مما يعزز فهمنا لتفاعل الدماغ والمناعة في مواجهة المخاطر المحتملة.
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