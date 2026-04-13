الجمباز الروسي يبعث رسالة قوية من كأس العالم في طشقند
11:18 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 11:30 GMT 13.04.2026)
© Sputnik . Aleksey Filippov / فريق الجمباز الرياضي الروسي في أولمبياد "طوكيو 2020"، اليابان 27 يوليو 2021
أكدت المدربة الرئيسية للمنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي، تاتيانا سيرغاييفا، أن مشاركة اللاعبات الروسيات في البطولات الدولية باتت ضرورية في المرحلة الحالية لاكتساب الخبرة التنافسية ورفع المستوى الفني.
وأضافت سيرغايفا في تصريحات صادرة عن المكتب الإعلامي للاتحاد الروسي للجمباز أنه "سارت المرحلة الثانية على نحو ممتاز. قدمت ماريا بوريسوفا أداءً متقنًا في جميع منافسات الجمباز الشاملة الأربع، واستحقت نتيجتها بجدارة. كما قدمت إيفا كونونوفا أداءً رائعًا في أول مشاركة لها في بطولة دولية كبرى".
ووفقا لسيرغايفا: "انتقلت عروض الفريق الجماعية من فئة الناشئين إلى فئة الكبار هذا العام فقط. وقررنا منح هذا الفريق فرصةً للتدرب على المنافسات بدلًا من الفريق الذي حقق نجاحًا في المرحلة الأولى. من المهم لجميع لاعبي الجمباز المشاركة في البطولات الدولية واكتساب الخبرة اللازمة".
وأضافت المدربة: "لا يزال الجانب الفني بحاجة إلى بعض التطوير: يجب بناء البرنامج انطلاقاً من الصورة، ثم من العناصر. فعلى سبيل المثال، تُظهر لاعبات بارزات مثل صوفيا رافايلي في الجمباز بالصولجانات وألينا غورنوسكو في الجمباز بالشريط روتيناً متكاملاً، وليس مجرد مجموعة من العناصر".
اختُتمت بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في طشقند يوم الأحد. وفازت الروسية ماريا بوريسوفا بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام، والميدالية الفضية في منافسات الطوق. أما في منافسات الفرق، فقد حصدت اللاعبات الروسيات ألينا سيليفرستوفا، وألينا بروشاليكينا، وزلاتا ريمتشوكوفا، ونيللي رويتسكايا، ونيكول أندرونتشيك المركز الثاني في منافسات الكرات الخمس، والمركز الثالث في منافسات "الأطواق الثلاثة والعصي المزدوجة".