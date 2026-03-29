https://sarabic.ae/20260329/بوتين-روسيا-منفتحة-على-استضافة-دورة-الألعاب-الأولمبية-الصيفية-والشتوية-1112064250.html
بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية
بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للجنة الأولمبية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيسها، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على استضافة دورات...
2026-03-29T06:53+0000
2026-03-29T06:53+0000
2026-03-29T06:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رياضة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_511514e3f459f3eae092be6135e7446c.jpg
وصرح الرئيس الروسي في برقية نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصدقائي الأعزاء، أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيس اللجنة الأولمبية الروسية، أود أن أشير إلى أن بلادنا كانت من بين الدول المؤسسة للجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 1900، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية المُعاد إحياؤها، واستضافتها مرتين، في موسكو عام 1980 وفي سوتشي عام 2014".وأكد بوتين أنه "في كلتا المرتين، كان المستوى التنظيمي والإبداعي استثنائيا، كما أقرت بذلك اللجنة الأولمبية الدولية".وأضاف بوتين: "أؤكد أن روسيا لا تزال منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المبادئ الحقيقية للأولمبياد".وأضاف بوتين: "من دواعي سرورنا أن اللجنة الأولمبية الروسية تقدم اليوم إسهاما فريدا في تطوير الرياضات عالية الأداء في روسيا وتدريب الرياضيين الأولمبيين، وتعزيز قيم نمط الحياة الصحي، وتوطيد العلاقات الإنسانية الدولية".الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرفع جميع العقوبات المرتبطة بالمنشطات عن روسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c4c02e51b10202945acf8bbb9f9613.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للجنة الأولمبية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيسها، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على استضافة دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في المستقبل، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المبادئ الحقيقية للأولمبياد.
وصرح الرئيس الروسي في برقية نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصدقائي الأعزاء، أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيس اللجنة الأولمبية الروسية، أود أن أشير إلى أن بلادنا كانت من بين الدول المؤسسة للجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 1900، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية المُعاد إحياؤها، واستضافتها مرتين، في موسكو عام 1980 وفي سوتشي عام 2014".
وأكد بوتين أنه "في كلتا المرتين، كان المستوى التنظيمي والإبداعي استثنائيا، كما أقرت بذلك اللجنة الأولمبية الدولية".
وأضاف بوتين: "أؤكد أن روسيا لا تزال منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المبادئ الحقيقية للأولمبياد".
وأردف الرئيس الروسي أن هذه الذكرى السنوية فرصة رائعة لاستذكار أولئك الذين وضعوا أسس صناعة الرياضة الروسية، وعززوا تقاليدها العريقة، وحصدوا الميداليات والألقاب في منافسات صعبة وحاسمة، ودربوا حاملي الأرقام القياسية الأولمبية والأبطال والفائزين بالميداليات.
وأضاف بوتين: "من دواعي سرورنا أن اللجنة الأولمبية الروسية تقدم اليوم إسهاما فريدا في تطوير الرياضات عالية الأداء في روسيا وتدريب الرياضيين الأولمبيين، وتعزيز قيم نمط الحياة الصحي، وتوطيد العلاقات الإنسانية الدولية".