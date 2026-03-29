بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260329/بوتين-روسيا-منفتحة-على-استضافة-دورة-الألعاب-الأولمبية-الصيفية-والشتوية-1112064250.html
بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للجنة الأولمبية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيسها، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على استضافة دورات... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T06:53+0000
2026-03-29T06:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رياضة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_511514e3f459f3eae092be6135e7446c.jpg
https://sarabic.ae/20260311/بوتين-يهنئ-المتزلج-غولوبكوف-بفوزه-في-دورة-الألعاب-البارالمبية-1111345780.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c4c02e51b10202945acf8bbb9f9613.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية

06:53 GMT 29.03.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى
مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للجنة الأولمبية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيسها، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على استضافة دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في المستقبل، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المبادئ الحقيقية للأولمبياد.
وصرح الرئيس الروسي في برقية نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصدقائي الأعزاء، أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيس اللجنة الأولمبية الروسية، أود أن أشير إلى أن بلادنا كانت من بين الدول المؤسسة للجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 1900، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية المُعاد إحياؤها، واستضافتها مرتين، في موسكو عام 1980 وفي سوتشي عام 2014".
وأكد بوتين أنه "في كلتا المرتين، كان المستوى التنظيمي والإبداعي استثنائيا، كما أقرت بذلك اللجنة الأولمبية الدولية".
وأضاف بوتين: "أؤكد أن روسيا لا تزال منفتحة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المبادئ الحقيقية للأولمبياد".
وأردف الرئيس الروسي أن هذه الذكرى السنوية فرصة رائعة لاستذكار أولئك الذين وضعوا أسس صناعة الرياضة الروسية، وعززوا تقاليدها العريقة، وحصدوا الميداليات والألقاب في منافسات صعبة وحاسمة، ودربوا حاملي الأرقام القياسية الأولمبية والأبطال والفائزين بالميداليات.
وأضاف بوتين: "من دواعي سرورنا أن اللجنة الأولمبية الروسية تقدم اليوم إسهاما فريدا في تطوير الرياضات عالية الأداء في روسيا وتدريب الرياضيين الأولمبيين، وتعزيز قيم نمط الحياة الصحي، وتوطيد العلاقات الإنسانية الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала