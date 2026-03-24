الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرفع جميع العقوبات المرتبطة بالمنشطات عن روسيا
أعلن وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، أن مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الاتحاد العالمي لألعاب القوى) قد رفع العقوبات... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T09:42+0000
وكتب ديغتاريوف على قناته في "تلغرام": "أكمل الاتحاد الروسي لألعاب القوى فترة "حجر صحي" استمرت ثلاث سنوات بموجب برنامج الشروط الخاصة، حيث تم استيفاء جميع الشروط الاستراتيجية والمتطلبات التشغيلية البالغ عددها 34 شرطا، وتطبيق معايير إدارية جديدة، وإعادة هيكلة جهود مكافحة المنشطات، وتحديث الهياكل الإقليمية".
أعلن وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، أن مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الاتحاد العالمي لألعاب القوى) قد رفع العقوبات المتعلقة بتعاطي المنشطات عن روسيا لألعاب القوى.
وكتب ديغتاريوف على قناته في "تلغرام": "أكمل الاتحاد الروسي لألعاب القوى فترة "حجر صحي" استمرت ثلاث سنوات بموجب برنامج الشروط الخاصة، حيث تم استيفاء جميع الشروط الاستراتيجية والمتطلبات التشغيلية البالغ عددها 34 شرطا، وتطبيق معايير إدارية جديدة، وإعادة هيكلة جهود مكافحة المنشطات، وتحديث الهياكل الإقليمية".
وقد لاحظت وحدة نزاهة ألعاب القوى وخبراء مستقلون التقدم المحرز خلال هذه الفترة، وقدموا تقييمًا نهائيًا يؤكد الامتثال الكامل للمعايير المحددة وتجاوزها".
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 كانون الثاني/ يناير، عودة النشيد الوطني والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس في المسابقات الرياضية بالانتصار المشترك العظيم.
وقال بوتين في تهنئة وجهها للجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "أصدقائي الأعزاء، أتقدم بخالص التهاني إلى الرياضيين والمدربين والموظفين والقدامى في اللجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها".