https://sarabic.ae/20250805/الرياضيون-الروس-يحصدون-5-ميداليات-في-كأس-الساحل-بنيامي-النيجيرية-1103375180.html
الرياضيون الروس يحصدون 5 ميداليات في "كأس الساحل" بنيامي النيجيرية
الرياضيون الروس يحصدون 5 ميداليات في "كأس الساحل" بنيامي النيجيرية
سبوتنيك عربي
فاز رياضيو ألعاب القوى الروس بميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، في بطولة كأس الساحل الدولية، التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس/ آب في... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:00+0000
2025-08-05T06:00+0000
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ومثل روسيا في البطولة 5 رياضيين من المنتخب الوطني، ألكسندر أسانوف من موسكو، وأولغا ليزياكينا من مقاطعة نيجني نوفغورود، وأنطون تشيبيزوبوف من إقليم زابايكالسكي، وكارينا كوتشيتكوفا من مقاطعة تولا، وكونستانتين شابانوف من موسكو.وجمعت البطولة أقوى رياضيي ألعاب القوى في منطقة الساحل، وبالإضافة إلى الفريق الروسي، شارك في المنافسة رياضيون من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وتشاد، في منافسات جمعت أبرز المواهب الرياضية في المنطقة.الرياضيون الروس الذين صدموا العالم بإنجازاتهم وصنعوا التاريخعلماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يبتكرون-روبوت-تدريب-شخصي-للعدائين-والرياضيين-1102878522.html
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رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الرياضيون الروس يحصدون 5 ميداليات في "كأس الساحل" بنيامي النيجيرية
فاز رياضيو ألعاب القوى الروس بميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، في بطولة كأس الساحل الدولية، التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس/ آب في مدينة نيامي النيجيرية.
ومثل روسيا في البطولة 5 رياضيين من المنتخب الوطني، ألكسندر أسانوف من موسكو، وأولغا ليزياكينا من مقاطعة نيجني نوفغورود، وأنطون تشيبيزوبوف من إقليم زابايكالسكي، وكارينا كوتشيتكوفا من مقاطعة تولا، وكونستانتين شابانوف من موسكو.
وفاز ألكسندر أسانوف في مسابقة الوثب العالي، وأولغا ليزياكينا في مسابقة 400 متر جري بالميدالية الذهبية، فيما حصد أنطون تشيبيزوبوف في مسابقة 5000 متر جري الميدالية الفضية، بينما نالت كارينا كوتشيتكوفا في مسابقة 200 متر جري، وكونستانتين شابانوف في مسابقة 110 أمتار حواجز الميدالية البرونزية.
وجمعت البطولة أقوى رياضيي ألعاب القوى في منطقة الساحل، وبالإضافة إلى الفريق الروسي
، شارك في المنافسة رياضيون من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وتشاد، في منافسات جمعت أبرز المواهب الرياضية في المنطقة.