https://sarabic.ae/20260413/بوتين-يستقبل-نظيره-الإندونيسي-برابوو-سوبيانتو-في-الكرملين-1112527047.html

بوتين يستقبل نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في الكرملين

بوتين يستقبل نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في الكرملين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في الكرملين. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T11:55+0000

2026-04-13T11:55+0000

2026-04-13T12:39+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108015101_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_68f6497d6d5068e5285b8fe4ffb5c02e.jpg

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن روسيا وإندونيسيا ستتمكنان من إيجاد حل للحفاظ على وضع تجاري مستقر، بحيث يظهر حجم التبادل التجاري نمواً بحلول نهاية عام 2026، بعد التعديل الذي تم إجراؤه في بداية العام.وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو: "للأسف، كان هناك بعض التعديلات في بداية هذا العام، لكن لجنتنا الحكومية المشتركة تعمل بنشاط، وآمل أن تساعدنا زيارتكم أيضًا في إيجاد الحل اللازم حتى يظل الوضع مستقرًا ويشهد نموًا بحلول نهاية هذا العام".من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدعمه القضايا التي تهم إندونيسيا.وقال سوبيانتو خلال محادثات مع الرئيس الروسي: "أود أن أعرب عن امتناني للدعم الذي تقدمونه شخصيًا في القضايا المهمة لإندونيسيا".وأعلن أن إندونيسيا ترى إسهاما إيجابيا لا شك فيه لروسيا في التطور الجيوسياسي الحديث.وقال برابوو سوبيانتو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "من المؤكد أن أحد أهداف زيارتي اليوم هو التشاور معكم بشأن الوضع الجيوسياسي الحالي. نحن نرى إسهاما إيجابيا لا شك فيه لروسيا في التطور الجيوسياسي الحديث، وفي العمليات التي تحمل الكثير من عدم اليقين حالياً".وأكد أنه من المهم للغاية بالنسبة لبلاده اليوم أن تبحث مع روسيا مسألة التعاون في مجال الطاقة. وصل رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، اليوم الاثنين، إلى الكرملين لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأحد، أن محادثات الرئيسين الروسي والأندونيسي ستتناول وضع الشراكة الاستراتيجية الروسية الإندونيسية وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.وكان وزير الخارجية الإندونيسي، سوغيونو، قد أعلن سابقًا أن سوبيانتو يعتزم مناقشة "إحدى القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية" للبلاد خلال محادثاته مع بوتين، وهي: الجغرافيا السياسية العالمية ووضع الطاقة.الكرملين: روسيا واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم