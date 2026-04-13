عيد "شم النسيم".. لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟

عيد "شم النسيم".. لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟

سبوتنيك عربي

عيد الربيع أو "شم النسيم" ليس مجرد مناسبة موسمية يحتفل بها المصريون، بل هو تقليد ضارب في أعماق التاريخ يعكس استمرارية الحضارة المصرية وقدرتها الفريدة على...

2026-04-13T13:11+0000

2026-04-13T13:11+0000

2026-04-13T13:11+0000

عيد شم النسيم.. لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟ سبوتنيك عربي عيد شم النسيم.. لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟

هذا العيد الذي يعود تاريخه إلى نحو 2700 عام قبل الميلاد، وتحديدًا إلى عصر الأسرة الثالثة في الدولة المصرية القديمة، ارتبط منذ نشأته بفكرة تجدد الحياة وبداية موسم الحصاد، ليصبح رمزًا للتفاؤل والانبعاث من جديد.في هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي الدكتور إبراهيم درويش، المتخصص في التاريخ والثقافة، أن "عيد "شم النسيم" كان يُعرف في مصر القديمة باسم "عيد شمو"، وهو عيد ارتبط بفكرة تجدد الحياة وبداية موسم الخير والنماء مع حلول فصل الربيع".في سياق آخر، قالت خبيرة التغذية الدكتورة مروة عبد الكريم، إن "اختيار الأسماك المملحة في عيد "شم النسيم" يجب أن يتم بعناية شديدة لضمان سلامة المستهلكين".وأضافت أن "الكمية المناسبة للأشخاص الأصحاء لا يجب أن تتجاوز 150 غراما من اللحم الصافي، أي ما يعادل سمكة متوسطة الحجم، مع ضرورة تناولها في وجبة الغداء بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا".

نوران عطالله

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

