https://sarabic.ae/20260413/-عيد-شم-النسيم-لماذا-يحتفل-المصريون-به-حتى-اليوم-1112527836.html
عيد "شم النسيم".. لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
عيد الربيع أو "شم النسيم" ليس مجرد مناسبة موسمية يحتفل بها المصريون، بل هو تقليد ضارب في أعماق التاريخ يعكس استمرارية الحضارة المصرية وقدرتها الفريدة على...
راديو
مساحة حرة
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112527679_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_7ca239bc4429298c2802c0b2375059fd.png
مصر
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112527679_85:0:1018:700_1920x0_80_0_0_4140e9444b42ea4bd7a9e8b01ff6cbb9.png
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
مساحة حرة, مصر, аудио
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
عيد الربيع أو "شم النسيم" ليس مجرد مناسبة موسمية يحتفل بها المصريون، بل هو تقليد ضارب في أعماق التاريخ يعكس استمرارية الحضارة المصرية وقدرتها الفريدة على الحفاظ على هويتها عبر آلاف السنين.
هذا العيد الذي يعود تاريخه إلى نحو 2700 عام قبل الميلاد، وتحديدًا إلى عصر الأسرة الثالثة في الدولة المصرية القديمة، ارتبط منذ نشأته بفكرة تجدد الحياة وبداية موسم الحصاد، ليصبح رمزًا للتفاؤل والانبعاث من جديد.
في هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي الدكتور إبراهيم درويش، المتخصص في التاريخ والثقافة، أن "عيد "شم النسيم" كان يُعرف في مصر القديمة باسم "عيد شمو"، وهو عيد ارتبط بفكرة تجدد الحياة وبداية موسم الخير والنماء مع حلول فصل الربيع".
وأوضح الدكتور درويش أن "هذا العيد لم يكن له أي طابع ديني أو عقائدي، بل كان مناسبة اجتماعية خالصة للترويح عن النفس واجتماع الأسرة المصرية في الحدائق وضفاف النيل، وهو ما استمر حتى بعد دخول المسيحية ثم الإسلام إلى مصر".
في سياق آخر، قالت خبيرة التغذية الدكتورة مروة عبد الكريم، إن "اختيار الأسماك المملحة في عيد "شم النسيم" يجب أن يتم بعناية شديدة لضمان سلامة المستهلكين".
وأضافت أن "الكمية المناسبة للأشخاص الأصحاء لا يجب أن تتجاوز 150 غراما من اللحم الصافي، أي ما يعادل سمكة متوسطة الحجم، مع ضرورة تناولها في وجبة الغداء بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا".