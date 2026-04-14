باحث في الشأن الروسي: الحل الدبلوماسي قد يأتي على مستوى ضمانات لإيران ترعاها موسكو

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الاستاذ مجد أبي المنى، عن الدور الروسي في حل أزمة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "الموقف الروسي واضح بضرورة حل هذه الأزمة بالطرق... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T11:19+0000

وقال أبي المنى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أكد الروس، منذ اليوم الأول، استعدادهم للتوسط في هذه الأزمة لإيجاد حل دبلوماسي، لكن اليوم الملف أو الكرة في الملعب الأمريكي الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنه "في حال الاتفاق حول الموضوع النووي، ستكون روسيا جاهزة لنقل اليورانيوم إلى أراضيها، وهذا منطلق أساسي للمبادرة". وأضاف أبي المنى: "لا يمكن اليوم توقع نتائج هذه المفاوضات، ولا نية ترامب الذي يقول الشيء ونقيضه"، مضيفًا: "هناك استكبار أمريكي خصوصًا لناحية إشراك روسيا أو الصين في أي عملية تسوية، وترامب لا يفعل شيئًا عمليًا اليوم للوصول إلى التسوية، فهو يكابر وقد يكون هناك خطط عسكرية ضد جزيرة خرج أو غيرها أوعمليات إنزال محدودة داخل الأراضي الإيرانية". وختم أبي المنى حديثه، قائلا: "ترامب صعد على الشجرة ويريد أن يخرج بماء الوجه، لكن كيف؟ فهو وسّع من مطالبه بشكل كبير، ومن غير الممكن أن تقبل طهران ما رفضته قبل الحرب"، معتبرًا أن "وجود جولة جديدة من المفاوضات إشارة إيجابية أن هناك مسعى أو هناك مخرج يتم العمل عليه".

https://sarabic.ae/20260413/ترامب-إيران-منيت-بهزيمة-ساحقة-عسكريا-وغير-عسكرية-1112540646.html

