باحث في الشأن الروسي: الحل الدبلوماسي قد يأتي على مستوى ضمانات لإيران ترعاها موسكو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
باحث في الشأن الروسي: الحل الدبلوماسي قد يأتي على مستوى ضمانات لإيران ترعاها موسكو
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الاستاذ مجد أبي المنى، عن الدور الروسي في حل أزمة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "الموقف الروسي واضح بضرورة حل هذه الأزمة بالطرق... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
11:19 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 11:24 GMT 14.04.2026)
تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الاستاذ مجد أبي المنى، عن الدور الروسي في حل أزمة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "الموقف الروسي واضح بضرورة حل هذه الأزمة بالطرق السلمية، لما عكسته هذه الحرب من عدم القدرة العسكرية على الحسم، إضافة الى التكلفة الكبيرة للعالم إن كان على الاقتصاد العالمي أو مسألة الأمن في منطقة الخليج".
وقال أبي المنى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أكد الروس، منذ اليوم الأول، استعدادهم للتوسط في هذه الأزمة لإيجاد حل دبلوماسي، لكن اليوم الملف أو الكرة في الملعب الأمريكي الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنه "في حال الاتفاق حول الموضوع النووي، ستكون روسيا جاهزة لنقل اليورانيوم إلى أراضيها، وهذا منطلق أساسي للمبادرة".

ورأى أن "الأمريكيين يرفضون أي دور روسي في حل هذه الأزمة ولا يريدون إعطاء روسيا دور التوسط أو الحل لأزمة الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "الجانب الروسي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع القوى اللاعبة في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل روسيا قادرة على تخفيف حدة التوترات، لا سيما بين إيران والدول العربية، والحل الدبلوماسي قد يأتي على مستوى ضمانات لإيران ترعاها روسيا".

وأضاف أبي المنى: "لا يمكن اليوم توقع نتائج هذه المفاوضات، ولا نية ترامب الذي يقول الشيء ونقيضه"، مضيفًا: "هناك استكبار أمريكي خصوصًا لناحية إشراك روسيا أو الصين في أي عملية تسوية، وترامب لا يفعل شيئًا عمليًا اليوم للوصول إلى التسوية، فهو يكابر وقد يكون هناك خطط عسكرية ضد جزيرة خرج أو غيرها أوعمليات إنزال محدودة داخل الأراضي الإيرانية".

وأردف: "لا أعتقد أن هذا الحصار البحري سيدوم إلى فترة كبيرة. ننتظر أن تنتهي الهدنة وإذا كانت ستتجدد الحرب أم ستكون هناك جولة جديدة".

وختم أبي المنى حديثه، قائلا: "ترامب صعد على الشجرة ويريد أن يخرج بماء الوجه، لكن كيف؟ فهو وسّع من مطالبه بشكل كبير، ومن غير الممكن أن تقبل طهران ما رفضته قبل الحرب"، معتبرًا أن "وجود جولة جديدة من المفاوضات إشارة إيجابية أن هناك مسعى أو هناك مخرج يتم العمل عليه".
