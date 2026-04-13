‏ترامب: إيران منيت بهزيمة ساحقة عسكريا وغير عسكرية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
‏ترامب: إيران منيت بهزيمة ساحقة عسكريا وغير عسكرية
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على إعلام بلاده، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة حول تطورات الأوضاع مع إيران. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
21:27 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 21:28 GMT 13.04.2026)
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على إعلام بلاده، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة حول تطورات الأوضاع مع إيران.
وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، قال ترامب، إن "إيران مُنيت بهزيمة ساحقة عسكريًا وغير عسكري" معتبرًا أن "التغطية الإعلامية التي توحي بعكس ذلك مضللة وغير صحيحة".
وتساءل الرئيس الأمريكي عن موعد اعتذار صحيفة نيويورك تايمز، واصفًا إياها بـ"الوسيلة الإعلامية الفاسدة"، ومتهمًا إياها بالإساءة له ولأنصاره وللولايات المتحدة.
وحذّرت وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت سابق اليوم، من "تداعيات أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز"، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "تصعيد خطير وتفاقم حالة عدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي"، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "أي محاولة للتدخل العسكري في المضيق أو في بحر عُمان ستواجه بردٍّ"، مشددة على أن "المنطقة تمثل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية، وأن زعزعة استقرارها ستكون له تداعيات دولية واسعة".
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
وقالت إن "ترامب سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكريًا في مضيق هرمز وبحر ⁧عُمان".
وذكر الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران".
وزعم أن "إيران تواصلت معه"، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله. وأكد أن الحصار البحري على المواني الإيرانية، بدأ في وقت سابق من اليوم.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".
رئيس الوزراء الباكستاني: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران مستمر ونعمل لتجاوز عقبات التفاوض
وأشاد الرئيس الأمريكي، بنائبه جيه دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي بعد المفاوضات مع إيران في إسلام أباد، والتي لم تفضي إلى التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.‏
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان ينوي إرسال فانس، في حال سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران: ‏"حسنًا، لقد قام (فانس) بعمل جيد. (المبعوث الخاص) ستيف (ويتكوف) وجاريد (كوشنر)، جميعهم قاموا بعمل جيد جدًا.. لقد تم استدعاؤنا من الجانب الآخر (إيران). هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".
‏وأشار ترامب إلى أنه رغم اتفاق "الوفدين على أمور عدة، إلا أن الخلافات استمرت حول قضية البرنامج النووي الإيراني". ‏
