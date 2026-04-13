‏ترامب: إيران منيت بهزيمة ساحقة عسكريا وغير عسكرية

سبوتنيك عربي

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على إعلام بلاده، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة حول تطورات الأوضاع مع إيران. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T21:27+0000

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، قال ترامب، إن "إيران مُنيت بهزيمة ساحقة عسكريًا وغير عسكري" معتبرًا أن "التغطية الإعلامية التي توحي بعكس ذلك مضللة وغير صحيحة".وتساءل الرئيس الأمريكي عن موعد اعتذار صحيفة نيويورك تايمز، واصفًا إياها بـ"الوسيلة الإعلامية الفاسدة"، ومتهمًا إياها بالإساءة له ولأنصاره وللولايات المتحدة.وحذّرت وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت سابق اليوم، من "تداعيات أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز"، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "تصعيد خطير وتفاقم حالة عدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي"، وفق تعبيرها.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "أي محاولة للتدخل العسكري في المضيق أو في بحر عُمان ستواجه بردٍّ"، مشددة على أن "المنطقة تمثل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية، وأن زعزعة استقرارها ستكون له تداعيات دولية واسعة".وقالت إن "ترامب سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكريًا في مضيق هرمز وبحر ⁧عُمان".وذكر الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران".وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".وأشاد الرئيس الأمريكي، بنائبه جيه دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي بعد المفاوضات مع إيران في إسلام أباد، والتي لم تفضي إلى التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.‏وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان ينوي إرسال فانس، في حال سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران: ‏"حسنًا، لقد قام (فانس) بعمل جيد. (المبعوث الخاص) ستيف (ويتكوف) وجاريد (كوشنر)، جميعهم قاموا بعمل جيد جدًا.. لقد تم استدعاؤنا من الجانب الآخر (إيران). هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".‏وأشار ترامب إلى أنه رغم اتفاق "الوفدين على أمور عدة، إلا أن الخلافات استمرت حول قضية البرنامج النووي الإيراني". ‏

https://sarabic.ae/20260413/بدء-الحصار-الأمريكي-على-إيران-1112531086.html

https://sarabic.ae/20260413/رئيس-الوزراء-الباكستاني-وقف-إطلاق-النار-بين-أمريكا-وإيران-مستمر-ونعمل-لتجاوز-عقبات-التفاوض-1112532614.html

