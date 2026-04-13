الدفاع الإيرانية: ترامب سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكريا في مضيق هرمز
حذّرت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، من "تداعيات أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز"
2026-04-13T18:37+0000
حذّرت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، من "تداعيات أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز"، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "تصعيد خطير وتفاقم حالة عدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي"، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "أي محاولة للتدخل العسكري في المضيق أو في بحر عُمان ستواجه بردٍّ"، مشددة على أن "المنطقة تمثل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية، وأن زعزعة استقرارها ستكون له تداعيات دولية واسعة".
وقالت إن "ترامب سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكريًا في مضيق هرمز وبحر عُمان".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى
للمشاركة في حصار مواني إيران".
وزعم أن "إيران تواصلت معه"، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله. وأكد أن الحصار البحري على المواني الإيرانية، بدأ في وقت سابق من اليوم.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".
وأشاد الرئيس الأمريكي، بنائبه جيه دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي بعد المفاوضات مع إيران في إسلام أباد، والتي لم تفضي إلى التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان ينوي إرسال فانس، في حال سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران: "حسنًا، لقد قام (فانس) بعمل جيد. (المبعوث الخاص) ستيف (ويتكوف) وجاريد (كوشنر)، جميعهم قاموا بعمل جيد جدًا.. لقد تم استدعاؤنا من الجانب الآخر (إيران). هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".
وأشار ترامب إلى أنه رغم اتفاق "الوفدين على أمور عدة، إلا أن الخلافات استمرت حول قضية البرنامج النووي الإيراني".