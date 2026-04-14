مجلس الأمن الروسي يؤكد أن إيران لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة
سبوتنيك عربي
أكد مجلس الأمن الروسي في بيان صادر عن المكتب الصحفي للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T18:17+0000
أكد مجلس الأمن الروسي في بيان صادر عن المكتب الصحفي للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة.
وقال مجلس الأمن الروسي في بيان: "إيران لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة"، مبينًا أنه على خلفية التدخل من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، توحدت مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في إيران حول السلطة المركزية، بينما انخرطت القوى المعارضة الأكثر راديكالية في "عمل سري عميق".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة وإسرائيل قد تستغلان مفاوضات السلام للتحضير لتنفيذ عملية برية ضد إيران، في وقت يواصل فيه البنتاغون تعزيز حشود القوات الأمريكية في المنطقة".
وأكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات القتالية بين إيران والولايات المتحدة قد تُستأنف بشكل أكثر عُنفًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات.
وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الصحفي للمجلس: "تسيطر السلطات الإيرانية حاليًا على الوضع داخل البلاد، وأن نظام القيادة الحكومية والعسكرية يعمل بكفاءة".
وصرّح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر ماسلينيكوف، يوم أمس الاثنين، بأن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وقال ماسلينيكوف، نقلاً عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن: "يُعدّ الارتفاع الكبير في تكلفة الشحن البحري عاملاً سلبياً إضافياً يهدد الأمن الغذائي العالمي، مما يؤثر على ربحية الأعمال الزراعية. ولذلك، فإن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط يُهدد الأمن الغذائي العالمي".