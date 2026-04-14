مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/مسؤول-إيراني-لـسبوتنيك-الهجمات-طالت-160-موقعا-تاريخيا-وننتظر-تقييم-اليونسكو-للأضرار-1112553068.html
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام للجنة الوطنية الإيرانية لـ"يونسكو" حسن فيرتوزي، أن إيران تنتظر خبراء اليونسكو لتقييم الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
واضاف فيرتوزي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لقد تعرض ما يقرب من مئة وستين موقعاً من مواقع التراث الثقافي في بلادنا -إيران- ذات العمق الحضاري والتاريخي والجغرافي، للاستهداف والأضرار".وأكد أن "منظمة اليونسكو تمتلك آليات عمل خاصة بها. فهناك سلسلة من آليات الوقاية والحماية، التي يُطلق عليها اسم "الدرع الأزرق"، أو آليات "الحماية الخاصة" و"الحماية المعززة"، كما أنه في حال اكتمال ملف التوثيق الخاص بالأضرار، يمكن لليونسكو تقديمه كأسانيد لإقامة دعاوى قضائية -مدنية أو ربما جنائية- وملاحقة الأفراد المسؤولين عن تلك الأفعال؛ غير أن منظمة اليونسكو بحد ذاتها لا تمتلك صلاحية تنفيذ هذه الآليات القضائية بشكل مباشر".
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار

13:20 GMT 14.04.2026
© Sputnik الأمين العام للجنة الوطنية الإيرانية لـ"يونسكو" حسن فيرتوزي
 الأمين العام للجنة الوطنية الإيرانية لـيونسكو حسن فيرتوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
حصري
صرح الأمين العام للجنة الوطنية الإيرانية لـ"يونسكو" حسن فيرتوزي، أن إيران تنتظر خبراء اليونسكو لتقييم الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
واضاف فيرتوزي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لقد تعرض ما يقرب من مئة وستين موقعاً من مواقع التراث الثقافي في بلادنا -إيران- ذات العمق الحضاري والتاريخي والجغرافي، للاستهداف والأضرار".

وتابع أيضا: "للأسف، ونظراً لظروف الحرب العصيبة التي سادت آنذاك، تعذّر على منظمة "اليونسكو" إيفاد مقيّمين ميدانيين. ومع ذلك، فقد أوفدت اللجنة الوطنية لليونسكو وفداً ضمّ ـ الأمين العام ومجموعة من الرفاق الآخرين- قام بجولة في العديد من المدن الواقعة في ست محافظات على الأقل، وعاين الحالات التي استوجبت الزيارة الميدانية، واتخذ الخطوات اللازمة لتوثيقها".

ووفقا لفيرتوزي: "نأمل أن يتسنى لهم الحضور مستقبلاً لتحديد النطاق الحقيقي للأضرار -وهو أمر يصعب للأسف استشعاره أو حصره بالأرقام فحسب- وكذلك لتقديم حلول قيّمة لترميم هذه المباني وإعادة إعمارها، وللمساهمة في تقديم العون في هذا الصدد".

وأكد أن "منظمة اليونسكو تمتلك آليات عمل خاصة بها. فهناك سلسلة من آليات الوقاية والحماية، التي يُطلق عليها اسم "الدرع الأزرق"، أو آليات "الحماية الخاصة" و"الحماية المعززة"، كما أنه في حال اكتمال ملف التوثيق الخاص بالأضرار، يمكن لليونسكو تقديمه كأسانيد لإقامة دعاوى قضائية -مدنية أو ربما جنائية- وملاحقة الأفراد المسؤولين عن تلك الأفعال؛ غير أن منظمة اليونسكو بحد ذاتها لا تمتلك صلاحية تنفيذ هذه الآليات القضائية بشكل مباشر".
