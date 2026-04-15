زيلينسكي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه قواته

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
زيلينسكي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه قواته
سبوتنيك عربي
أقرّ فلاديمير زيلينسكي بأن النقص في صواريخ منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في كييف بلغ مستوى حرجا، واصفًا الوضع بأنه لا يحتمل. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
08:30 GMT 15.04.2026
أقرّ فلاديمير زيلينسكي بأن النقص في صواريخ منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في كييف بلغ مستوى حرجا، واصفًا الوضع بأنه لا يحتمل.
وأضاف في تصريح صحفي، أن "اهتمام الولايات المتحدة بأوكرانيا يتراجع تدريجيا، في ظل تركيزها المتزايد على التوترات مع إيران".
وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتكر، صرح مطلع الشهر الجاري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد تقييم كل ما يتعلق بانخراط الولايات المتحدة مع الناتو، بما في ذلك دعم الجهود الأوروبية بشأن أوكرانيا.
المندوب الأمريكي لدى الناتو: ترامب يعيد تقييم دعم الجهود الأوروبية بشأن أوكرانيا
1 أبريل, 16:59 GMT
وقال ويتكر في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، إن "الرئيس ترامب يقوم بتقييم وإعادة تقييم كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بانخراطنا في الناتو، أو دعمنا للجهود الأوروبية في أوكرانيا، أو أي شيء آخر تقوم به الولايات المتحدة".
وفي السياق ذاته، أشارت تحليلات وكالة "سبوتنيك" لبيانات مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027، الذي أعده البيت الأبيض، أنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بالدعم العسكري أو المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لأوكرانيا.
وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.
مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027 يخلو من أي بند لدعم نظام كييف
3 أبريل, 15:35 GMT
وبحسب ما ورد في الوثيقة، لا توجد لدى البيت الأبيض أي خطط للإنفاق على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، في عام 2027.
وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدم من البيت الأبيض.
