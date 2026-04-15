زيلينسكي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه قواته

سبوتنيك عربي

أقرّ فلاديمير زيلينسكي بأن النقص في صواريخ منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في كييف بلغ مستوى حرجا، واصفًا الوضع بأنه لا يحتمل.

وأضاف في تصريح صحفي، أن "اهتمام الولايات المتحدة بأوكرانيا يتراجع تدريجيا، في ظل تركيزها المتزايد على التوترات مع إيران".وقال ويتكر في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، إن "الرئيس ترامب يقوم بتقييم وإعادة تقييم كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بانخراطنا في الناتو، أو دعمنا للجهود الأوروبية في أوكرانيا، أو أي شيء آخر تقوم به الولايات المتحدة".وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.وبحسب ما ورد في الوثيقة، لا توجد لدى البيت الأبيض أي خطط للإنفاق على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، في عام 2027.وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدم من البيت الأبيض.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

