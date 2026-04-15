زيلينسكي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه قواته
سبوتنيك عربي
أقرّ فلاديمير زيلينسكي بأن النقص في صواريخ منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في كييف بلغ مستوى حرجا، واصفًا الوضع بأنه لا يحتمل.
2026-04-15T08:30+0000
وأضاف في تصريح صحفي، أن "اهتمام الولايات المتحدة بأوكرانيا يتراجع تدريجيا، في ظل تركيزها المتزايد على التوترات مع إيران".
وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتكر، صرح مطلع الشهر الجاري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد تقييم كل ما يتعلق بانخراط الولايات المتحدة مع الناتو، بما في ذلك دعم الجهود الأوروبية بشأن أوكرانيا.
وقال ويتكر في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، إن "الرئيس ترامب يقوم بتقييم وإعادة تقييم كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بانخراطنا في الناتو، أو دعمنا للجهود الأوروبية في أوكرانيا
، أو أي شيء آخر تقوم به الولايات المتحدة".
وفي السياق ذاته، أشارت تحليلات وكالة "سبوتنيك" لبيانات مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027، الذي أعده البيت الأبيض، أنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بالدعم العسكري أو المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لأوكرانيا.
وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف
، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، لا توجد لدى البيت الأبيض أي خطط للإنفاق على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
، في عام 2027.
وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدم من البيت الأبيض.