أردوغان: من المهم ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تعتبر مواصلة المبادرات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا أمرا بالغ الأهمية، وأن أنقرة ستعمل على تحقيق ذلك.

2026-04-16T17:29+0000

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء تكريما للمشاركين في الدورة 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: "نرى أنه من المهم مواصلة المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع الأوكراني. تركيا دولة تحظى بثقة كل من موسكو وكييف. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".وقال: "إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب المجازر رغم جهود المجتمع الدولي، وإسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تسمح بدخول المساعدات".وأكد أردوغان أن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بشأن أوكرانيا معلقة حاليًا، وأن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف أمر صعب نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بالعديد من القضايا الأخرى.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لعملية التفاوض، نعم، فهي معلقة حاليًا. لدى الأمريكيين الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين عليهم القيام بها، ومن الواضح ما هي، ومن الصعب الآن الاجتماع في إطار ثلاثي".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

