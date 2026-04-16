أردوغان: من المهم ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أردوغان: من المهم ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية
أردوغان: من المهم ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تعتبر مواصلة المبادرات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا أمرا بالغ الأهمية، وأن أنقرة ستعمل على تحقيق ذلك. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T17:29+0000
2026-04-16T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء تكريما للمشاركين في الدورة 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: "نرى أنه من المهم مواصلة المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع الأوكراني. تركيا دولة تحظى بثقة كل من موسكو وكييف. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".وقال: "إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب المجازر رغم جهود المجتمع الدولي، وإسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تسمح بدخول المساعدات".وأكد أردوغان أن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بشأن أوكرانيا معلقة حاليًا، وأن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف أمر صعب نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بالعديد من القضايا الأخرى.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لعملية التفاوض، نعم، فهي معلقة حاليًا. لدى الأمريكيين الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين عليهم القيام بها، ومن الواضح ما هي، ومن الصعب الآن الاجتماع في إطار ثلاثي".
أردوغان: من المهم ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية

17:29 GMT 16.04.2026
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تعتبر مواصلة المبادرات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا أمرا بالغ الأهمية، وأن أنقرة ستعمل على تحقيق ذلك.
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء تكريما للمشاركين في الدورة 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: "نرى أنه من المهم مواصلة المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع الأوكراني. تركيا دولة تحظى بثقة كل من موسكو وكييف. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب المجازر وتواصل انتهاك القانون الدولي.

وقال: "إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب المجازر رغم جهود المجتمع الدولي، وإسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تسمح بدخول المساعدات".
الكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا معلقة حاليا
وأكد أردوغان أن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي".

وحول الوضع في الشرق الأوسط أضاف أردوغان: "لا أحد في أمان في بيئة يتم فيها تعطيل آلية الحوار واستبدال الدبلوماسية والتفاوض بالأسلحة والصواريخ والقنابل".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بشأن أوكرانيا معلقة حاليًا، وأن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف أمر صعب نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بالعديد من القضايا الأخرى.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لعملية التفاوض، نعم، فهي معلقة حاليًا. لدى الأمريكيين الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين عليهم القيام بها، ومن الواضح ما هي، ومن الصعب الآن الاجتماع في إطار ثلاثي".
