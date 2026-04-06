الكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا معلقة حاليا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بشأن أوكرانيا معلقة حاليًا، وأن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف أمر صعب نظرًا لانشغال الولايات...

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لعملية التفاوض، نعم، فهي معلقة حاليًا. لدى الأمريكيين الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين عليهم القيام بها، ومن الواضح ما هي، ومن الصعب الآن الاجتماع في إطار ثلاثي".وأضاف: "لا، ليس لدينا أي علم على الإطلاق بأن هذه الزيارة (رحلة ويتكوف وكوشنر المخطط لها إلى كييف) قيد التخطيط. لقد سمعنا تصريحات من ممثلين عن نظام كييف تفيد بأن مثل هذه المسألة قد تكون مطروحة على جدول الأعمال".وبشأن الشرق الأوسط، أضاف بيسكوف: "نلاحظ أن التوترات في المنطقة تتصاعد وتستمر في التصاعد. المنطقة بأكملها مشتعلة بشكل أساسي".وأوضح أن إن موسكو اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بشأن مضيق هرمز، لكنها تفضل عدم التعليق عليها.وقال للصحفيين، معلقًا على الوضع المحيط بخطوط أنابيب الغاز: "روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن البنية التحتية".وتابع: "نعلم أنه لا يوجد دليل موثوق به حتى الآن على من يمكن أن يكون وراء محاولات الهجمات على الأراضي الأوروبية ضد هذا الشريان الحيوي للطاقة (خط أنابيب الغاز في صربيا)، والذي يعمل حاليا تحت ضغط شديد".وفقا له، فإن موسكو تأمل أن تكون أنقرة قد أبلغت زيلينسكي بأن الهجمات على خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" غير مقبولة.لافروف: تصريحات كالاس بأن روسيا هاجمت عشرات الدول "عار"سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"

