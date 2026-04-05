https://sarabic.ae/20260405/لافروف-تصريحات-كالاس-بأن-روسيا-هاجمت-عشرات-الدول-عار-1112299581.html

لافروف: تصريحات كالاس بأن روسيا هاجمت عشرات الدول "عار"

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن هجمات روسيا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T12:32+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a3431d027da413b42ad46415bfa9c0b9.jpg

وقال لافروف للصحفي خلال مقابلة: "لا أرى أي مبرر للتعليق على هذا الأمر. واستمرار هذا العار، وعدم تطرق أي من مرؤوسيها أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إليه، يدل في رأيي على أمر واحد، أنهم يستمتعون بمشاهدتها وهي تستعرض معرفتها بالجغرافيا والسياسة وغيرها من المجالات". وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي" لكالاس.وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19 دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".الكرملين: مؤهلات كالاس لا تسمح لها بالتعليق على التاريخ وننصحها بعدم الحديث عنهزاخاروفا: كالاس لطخت سمعة الاتحاد الأوروبي بغبائها

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

