https://sarabic.ae/20260405/لافروف-تصريحات-كالاس-بأن-روسيا-هاجمت-عشرات-الدول-عار-1112299581.html
لافروف: تصريحات كالاس بأن روسيا هاجمت عشرات الدول "عار"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن هجمات روسيا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a3431d027da413b42ad46415bfa9c0b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_facebac689e25d0fdc4837db30aa3e8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن هجمات روسيا المزعومة على دول أخرى، بأنها "عار".
وقال لافروف للصحفي خلال مقابلة: "لا أرى أي مبرر للتعليق على هذا الأمر. واستمرار هذا العار، وعدم تطرق أي من مرؤوسيها أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إليه، يدل في رأيي على أمر واحد، أنهم يستمتعون بمشاهدتها وهي تستعرض معرفتها بالجغرافيا والسياسة وغيرها من المجالات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤهلات وكفاءات كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالتعليق على التاريخ. داعيا إياها إلى الإسهام بشكل إيجابي في إصلاح ما أفسده الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي
" لكالاس.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قد أساءت مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي "بغبائها"، مكررة اتهامات ضد روسيا بزعم "مهاجمة" 19 دولة، بما في ذلك دول في أفريقيا، على مدى الأعوام المئة الماضية.
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19
دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".