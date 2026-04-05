الكرملين: مؤهلات كالاس لا تسمح لها بالتعليق على التاريخ وننصحها بعدم الحديث عنه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: مؤهلات كالاس لا تسمح لها بالتعليق على التاريخ وننصحها بعدم الحديث عنه
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بصراحة، مؤهلات وكفاءات السيدة كالاس لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالإدلاء بأي تعليقات مدروسة حول التاريخ. بالطبع، كان بإمكانها تقديم أداء أفضل لو قدمت اليوم، لا بعد فوات الأوان، بل اليوم، ولو مساهمة إيجابية بسيطة، في إصلاح ما أفسدوه بالفعل". وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي" لكالاس. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19 دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤهلات وكفاءات كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالتعليق على التاريخ. داعيا إياها إلى الإسهام بشكل إيجابي في إصلاح ما أفسده الاتحاد الأوروبي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بصراحة، مؤهلات وكفاءات السيدة كالاس لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالإدلاء بأي تعليقات مدروسة حول التاريخ. بالطبع، كان بإمكانها تقديم أداء أفضل لو قدمت اليوم، لا بعد فوات الأوان، بل اليوم، ولو مساهمة إيجابية بسيطة، في إصلاح ما أفسدوه بالفعل".

وأضاف أن تصريحات كالاس "اجتهادات جديد لمؤرخين إستونيين"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات لم تكن معروفة سابقا لدى الكرملين.

زاخاروفا: كالاس لطخت سمعة الاتحاد الأوروبي بغبائها
2 أبريل, 12:26 GMT
وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي" لكالاس.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قد أساءت مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي "بغبائها"، مكررة اتهامات ضد روسيا بزعم "مهاجمة" 19 دولة، بما في ذلك دول في أفريقيا، على مدى الأعوام المئة الماضية.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19 دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".
