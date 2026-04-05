الكرملين: مؤهلات كالاس لا تسمح لها بالتعليق على التاريخ وننصحها بعدم الحديث عنه

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤهلات وكفاءات كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى المعايير... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بصراحة، مؤهلات وكفاءات السيدة كالاس لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالإدلاء بأي تعليقات مدروسة حول التاريخ. بالطبع، كان بإمكانها تقديم أداء أفضل لو قدمت اليوم، لا بعد فوات الأوان، بل اليوم، ولو مساهمة إيجابية بسيطة، في إصلاح ما أفسدوه بالفعل". وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي" لكالاس. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19 دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

