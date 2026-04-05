الكرملين: مؤهلات كالاس لا تسمح لها بالتعليق على التاريخ وننصحها بعدم الحديث عنه
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤهلات وكفاءات كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى المعايير...
2026-04-05T11:50+0000
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤهلات وكفاءات كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالتعليق على التاريخ. داعيا إياها إلى الإسهام بشكل إيجابي في إصلاح ما أفسده الاتحاد الأوروبي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بصراحة، مؤهلات وكفاءات السيدة كالاس لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، ومن غير المرجح أن تسمح لها بالإدلاء بأي تعليقات مدروسة حول التاريخ. بالطبع، كان بإمكانها تقديم أداء أفضل لو قدمت اليوم، لا بعد فوات الأوان، بل اليوم، ولو مساهمة إيجابية بسيطة، في إصلاح ما أفسدوه بالفعل".
وأضاف أن تصريحات كالاس "اجتهادات جديد لمؤرخين إستونيين"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات لم تكن معروفة سابقا لدى الكرملين.
وفي وقت سابق، زعمت كالاس في خطاب أن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة خلال المئة عام الماضية، وفي السياق ذاته، سخر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، من هذه الاستنتاجات، واصفا إياها بأنها مبالغ فيها، وعارضا تقديم "دورة مختصرة في التاريخ العسكري الروسي" لكالاس.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قد أساءت مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي "بغبائها"، مكررة اتهامات ضد روسيا بزعم "مهاجمة" 19 دولة، بما في ذلك دول في أفريقيا، على مدى الأعوام المئة الماضية.
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تصريح كالاس عام 2025 الذي زعمت فيه أن روسيا هاجمت 19
دولة خلال القرن الماضي. والآن، كررت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية هذا التصريح، لكنها أضافت هذه المرة أفريقيا إلى قائمة ضحايا الهجمات الروسية المزعومة".