الاتحاد الأوروبي يخصص مبلغا إضافيا قدره 80 مليون يورو لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في كييف، "أن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون يورو إضافية لأوكرانيا من أرباح الأصول... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T22:01+0000
وقالت: "يسعدني اليوم أننا نقدم لأوكرانيا مبلغاً إضافياً قدره 80 مليون يورو مستمد من أرباح الأصول الروسية المجمدة".كما دعت كالاس إلى تشديد العقوبات على روسيا، وليس تخفيفها.من هذا المبلغ، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى شركة يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 من عائدات الأصول الروسية المُجمدة.
https://sarabic.ae/20260326/الاتحاد-الأوروبي-يجمد-خطة-قرض-مخصصة-للمجر-1111942663.html
أعلنت كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في كييف، "أن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون يورو إضافية لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية المجمدة".
وقالت: "يسعدني اليوم أننا نقدم لأوكرانيا مبلغاً إضافياً قدره 80 مليون يورو مستمد من أرباح الأصول الروسية المجمدة".
كما دعت كالاس إلى تشديد العقوبات على روسيا، وليس تخفيفها.
عقب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.
من هذا المبلغ، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى شركة يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 من عائدات الأصول الروسية المُجمدة.