أوربان: الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى خراب أوروبا
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى دمار أوروبا. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T20:02+0000
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى دمار أوروبا.
وقال أوربان: "عندما تجرى مناقشات غير رسمية، يتحدث الألمان عن الاستراتيجية العسكرية ويدّعون أن تحركاتهم منطقية، ولهذا السبب يمولون الحرب".
وتابع: "هذا هو المنطق الألماني. لكن هذا سيؤدي بألمانيا وأوروبا إلى إفلاس مالي تام، لأن الحرب ستدمرنا".
ووفقا له، فإن المسؤولين الألمان مخطئون عندما يقولون إن أوروبا قادرة على تمويل أوكرانيا لفترة أطول من قدرة روسيا على الاستمرار في المشاركة في الصراع.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "بلاده تعرقل حزمة جديدة من العقوبات التي يتم إعدادها ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف".
وقال للصحفيين: "أوضحت في اجتماع اليوم أننا لا نؤيد حزمة العقوبات الـ20 ولن نُجيزها، كما أوضحت أننا لن نوافق على منح أوكرانيا قرضا عسكريا بقيمة 90 مليار يورو
، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا، ولا يمكنهم تعريض أمن إمدادات الطاقة في المجر للخطر بالتواطؤ مع بروكسل والمعارضة المجرية، كلا، لا قطعا، هذا ما قلته بالضبط".