الاتحاد الأوروبي يجمد خطة قرض مخصصة للمجر
الاتحاد الأوروبي يجمد خطة قرض مخصصة للمجر
سبوتنيك عربي
جمد الاتحاد الأوروبي الموافقة على خطة قرض للمجر في إطار برنامج الدفاع "سيف"، بقيمة تزيد على 16 مليار يورو، بسبب عرقلة بودابست لتخصيص 90 مليار يورو من المساعدات... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T07:30+0000
2026-03-26T07:30+0000
2026-03-26T07:30+0000
وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية في بروكسل: "المفوضية مترددة في منح هذا القرض لأن أوربان ينتهك مبدأ التعاون القائم على الولاء، ويعرقل تمويل أوكرانيا ".ووفقاً لموقع "RMF24"، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم تجميد طلب بودابست لبرنامج SAFE (الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي بسرعة) في أقرب وقت ممكن في فبراير/شباط 2026، في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/نيسان. وتأمل بروكسل أن تشهد المجر حكومة جديدة.في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في 19 مارس/آذار، جدد فيكتور أوربان استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرض مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على هذا القرض في ديسمبر/كانون الأول 2025، إلا أن المجر عرقلت لاحقًا الإجراءات اللازمة. وأعلنت بودابست أنها ستواصل عرقلة المساعدات إلى أن تستأنف كييف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، والذي توقف بعد الهجوم الروسي على خط أنابيب "دروجبا" في أواخر يناير/كانون الثاني 2026.أوربان: المجر تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى أوكرانياأوربان: أوروبا ستضطر إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر
الاتحاد الأوروبي يجمد خطة قرض مخصصة للمجر
جمد الاتحاد الأوروبي الموافقة على خطة قرض للمجر في إطار برنامج الدفاع "سيف"، بقيمة تزيد على 16 مليار يورو، بسبب عرقلة بودابست لتخصيص 90 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية في بروكسل: "المفوضية مترددة في منح هذا القرض لأن أوربان ينتهك مبدأ التعاون القائم على الولاء، ويعرقل تمويل أوكرانيا ".
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل مراجعة طلب المجر للحصول على قرض بقيمة 16 مليار يورو، وأنها ستوافق على الخطة حالما تصبح جاهزة.
ووفقاً لموقع "RMF24"، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم تجميد طلب بودابست لبرنامج SAFE (الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي بسرعة) في أقرب وقت ممكن في فبراير/شباط 2026، في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/نيسان. وتأمل بروكسل أن تشهد المجر حكومة جديدة.
في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في 19 مارس/آذار، جدد فيكتور أوربان استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرض مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على هذا القرض في ديسمبر/كانون الأول 2025، إلا أن المجر عرقلت لاحقًا الإجراءات اللازمة. وأعلنت بودابست أنها ستواصل عرقلة المساعدات إلى أن تستأنف كييف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، والذي توقف بعد الهجوم الروسي على خط أنابيب "دروجبا" في أواخر يناير/كانون الثاني 2026.