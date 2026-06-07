https://sarabic.ae/20260607/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-في-إسرائيل-ويهدد-بتوسيع-الرد---عاجل-1114150637.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد - عاجل

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن "قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة لإسرائيل تعرضت للاستهداف بصواريخ باليستية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"الجرائم... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T19:44+0000

2026-06-07T19:44+0000

2026-06-07T19:56+0000

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وأوضح البيان، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بالقتل الجماعي والتهجير القسري في مناطق صور والنبطية وغيرها، بما في ذلك ضواحي بيروت، مشيرًا إلى أن القاعدة استُهدفت منذ "توغلها" بصواريخ باليستية من سلاح الجو الإيراني.وأضاف الحرس الثوري أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلتزما بالتفاهمات السابقة، واستمرتا في العمليات العسكرية في لبنان، إلى جانب ما اعتبره هجمات متكررة على السواحل الإيرانية والسفن في مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي".واعتبر البيان، أن العملية التي نُفذت ليلًا بمثابة "تحذير"، محذرًا من أنه في حال تكرار ما وصفه بالانتهاكات، فإن الرد سيكون أوسع نطاقًا وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق مساء اليوم، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل "حزب الله" باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضيها أو على البلدات الإسرائيلية"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد الحزب على الجبهة الشمالية.وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن "حزب الله في حالة فرار"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على 350 عنصرًا من الحزب خلال أسبوع واحد"، وفق تعبيره.وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي عثر على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض بالقرب من قلعة الشقيف، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت كانت تستخدم ضمن أنشطة الحزب في المنطقة الحدودية.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش يواصل عملياته للقضاء على ما وصفها بـ"قرى الإرهاب" المحاذية للحدود، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية توجه ضربات قوية ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر لـ"حزب الله".وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.

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