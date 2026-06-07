https://sarabic.ae/20260607/القيادة-الإيرانية-ستواجه-إسرائيل-ضربات-أشدّ-وطأة--إذا-ردّت-على-الهجوم-الإيراني-1114150192.html
القيادة الإيرانية: إسرائيل ستواجه ضربات أشد وطأة إذا ردت على الهجوم الإيراني
القيادة الإيرانية: إسرائيل ستواجه ضربات أشد وطأة إذا ردت على الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد مقر "خاتم الأنباء" العسكري الإيراني، أن طهران حذرت سابقًا من أنها ستستهدف إسرائيل في حال امتداد الهجمات الإسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددًا على... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:29+0000
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وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في بيان: "على الرغم من التحذيرات السابقة الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال تجاوز جميع الخطوط الحمراء، واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مع تصعيد هجماته في جنوب لبنان.. كنا قد حذرنا سابقاً من أننا سنستهدف أهدافاً داخل الأراضي المحتلة في حال توسعت الاعتداءات الإجرامية على الضاحية الجنوبية لبيروت".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وتعتبر إيران قصف لبنان خرقًا للاتفاقية مع الولايات المتحدة، وكان أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم".الصحة اللبنانية: مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
https://sarabic.ae/20260607/إيران-تقصف-إسرائيل-ردا-على-هجوم-الضاحية-الجنوبية---عاجل-1114149676.html
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العالم, لبنان, إيران, اسرائيل, قصف
العالم, لبنان, إيران, اسرائيل, قصف
القيادة الإيرانية: إسرائيل ستواجه ضربات أشد وطأة إذا ردت على الهجوم الإيراني
19:29 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 19:52 GMT 07.06.2026)
يتبع
أكد مقر "خاتم الأنباء" العسكري الإيراني، أن طهران حذرت سابقًا من أنها ستستهدف إسرائيل في حال امتداد الهجمات الإسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددًا على أن أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، سيُقابل بضربات "أشد قسوة وهجمات مدمرة" على إسرائيل.
وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في بيان: "على الرغم من التحذيرات السابقة الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال تجاوز جميع الخطوط الحمراء، واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مع تصعيد هجماته في جنوب لبنان.. كنا قد حذرنا سابقاً من أننا سنستهدف أهدافاً داخل الأراضي المحتلة في حال توسعت الاعتداءات الإجرامية على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف البيان: "يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع عملياته العسكرية في تلك المنطقة أو الرد على أي إجراء إيراني، فإنه سيواجه ضربات أشد إيلاماً وردعاً، وستبدأ هجمات مدمرة ضد الكيان الصهيوني وداعميه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني
في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتعتبر إيران قصف لبنان خرقًا للاتفاقية مع الولايات المتحدة، وكان أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم".