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إيران تقصف إسرائيل ردا على هجوم الضاحية الجنوبية - عاجل
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الصحة اللبنانية: مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
الصحة اللبنانية: مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:01+0000
2026-06-07T19:01+0000
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وقالت الوكالة اللبنانية، اليوم الأحد، إن "مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى شهيدين و20 جريحًا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.من جهتها، تعتبر إيران قصف لبنان خرقًا للاتفاقية مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم"، مؤكدًا أن الرد سيكون خلال الساعات المقبلة.وأضاف رضائي، في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن على إسرائيل ترقب ما ستشهده خلال الساعات القادمة، في إشارة إلى رد إيراني مرتقب على الهجوم.إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه
https://sarabic.ae/20260607/طهران-سنرد-خلال-ساعات-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت-1114144761.html
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العالم, لبنان, اسرائيل, الضاحية الجنوبية
العالم, لبنان, اسرائيل, الضاحية الجنوبية

الصحة اللبنانية: مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

19:01 GMT 07.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد جراح الضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم الرابع للهدنة
عدسة سبوتنيك ترصد جراح الضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم الرابع للهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة اللبنانية، اليوم الأحد، إن "مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى شهيدين و20 جريحًا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن هجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت قبل تنفيذه.

الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
طهران: سنرد خلال ساعات على الهجوم الإسرائيلي على بيروت
15:13 GMT
من جهتها، تعتبر إيران قصف لبنان خرقًا للاتفاقية مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم"، مؤكدًا أن الرد سيكون خلال الساعات المقبلة.
وأضاف رضائي، في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن على إسرائيل ترقب ما ستشهده خلال الساعات القادمة، في إشارة إلى رد إيراني مرتقب على الهجوم.
إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه
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