https://sarabic.ae/20260607/إعلام-إسرائيل-أبلغت-إدارة-ترامب-بشن-الهجوم-على-ضاحية-بيروت-قبل-تنفيذه-1114146324.html
إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه
إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت قبل تنفيذه. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T16:46+0000
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وذكر موقع أمريكي، أن إسرائيل شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على هجوم صاروخي نفذه "حزب الله" على شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقاً قبل تنفيذ الضربة، وفقاً لمسؤول أمريكي ومصدرين آخرين".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر حزب الله، وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ"وقف تام" لهجمات حزب الله ضد إسرائيل.من جهته أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لم يُعط التزامًا لأحد "بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه"، وقال" ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، ما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260607/طهران-سنرد-خلال-ساعات-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت-1114144761.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت قبل تنفيذه.
وذكر موقع أمريكي، أن إسرائيل شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على هجوم صاروخي نفذه "حزب الله" على شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقاً قبل تنفيذ الضربة، وفقاً لمسؤول أمريكي ومصدرين آخرين".
من جانبه توعد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، برد مؤلم على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق اليوم.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر حزب الله، وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ"وقف تام" لهجمات حزب الله ضد إسرائيل.
من جهته أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لم يُعط التزامًا لأحد "بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه"، وقال" ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، ما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.