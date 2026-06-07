https://sarabic.ae/20260607/إعلام-إسرائيل-أبلغت-إدارة-ترامب-بشن-الهجوم-على-ضاحية-بيروت-قبل-تنفيذه-1114146324.html

إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه

إعلام: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشن الهجوم على ضاحية بيروت قبل تنفيذه

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت قبل تنفيذه. 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T16:46+0000

2026-06-07T16:46+0000

2026-06-07T16:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إسرائيل

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وذكر موقع أمريكي، أن إسرائيل شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على هجوم صاروخي نفذه "حزب الله" على شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقاً قبل تنفيذ الضربة، وفقاً لمسؤول أمريكي ومصدرين آخرين".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر حزب الله، وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ"وقف تام" لهجمات حزب الله ضد إسرائيل.من جهته أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لم يُعط التزامًا لأحد "بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه"، وقال" ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، ما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.

https://sarabic.ae/20260607/طهران-سنرد-خلال-ساعات-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت-1114144761.html

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