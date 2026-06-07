https://sarabic.ae/20260607/طهران-سنرد-خلال-ساعات-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت-1114144761.html

طهران: سنرد خلال ساعات على الهجوم الإسرائيلي على بيروت

طهران: سنرد خلال ساعات على الهجوم الإسرائيلي على بيروت

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T15:13+0000

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2026-06-07T15:13+0000

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وأضاف رضائي، في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن على إسرائيل ترقب ما ستشهده خلال الساعات القادمة، في إشارة إلى رد إيراني مرتقب على الهجوم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضيها أو على البلدات الإسرائيلية"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد الحزب على الجبهة الشمالية.وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن "حزب الله في حالة فرار"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على 350 عنصرًا من الحزب خلال أسبوع واحد"، وفق تعبيره.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش يواصل عملياته للقضاء على ما وصفها بـ"قرى الإرهاب" المحاذية للحدود، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية توجه ضربات قوية ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله". وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل. وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.

https://sarabic.ae/20260607/حزب-الله-يعلن-استهداف-آليات-وجنود-إسرائيليين-جنوبي-لبنان--1114141891.html

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