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إسرائيل تعلق الدراسة والامتحانات غدا في جميع أنحاء البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

إسرائيل تعلق الدراسة والامتحانات غدا في جميع أنحاء البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة والامتحانات في جميع أنحاء البلاد غدًا الاثنين، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T19:47+0000

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وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إن القرار جاء استنادًا إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، موضحًا أن جميع المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة، ولن تُعقد أي دروس أو امتحانات في مختلف أنحاء إسرائيل حتى إشعار آخر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.بدورها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القصف جاء ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار توسعت لتشمل مستوطنات ومناطق إضافية في شمال فلسطين المحتلة.وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قال إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم"، مؤكدًا أن الرد سيكون خلال الساعات المقبلة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله".وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.

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