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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد - عاجل
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إسرائيل تعلق الدراسة والامتحانات غدا في جميع أنحاء البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
إسرائيل تعلق الدراسة والامتحانات غدا في جميع أنحاء البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة والامتحانات في جميع أنحاء البلاد غدًا الاثنين، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:47+0000
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وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إن القرار جاء استنادًا إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، موضحًا أن جميع المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة، ولن تُعقد أي دروس أو امتحانات في مختلف أنحاء إسرائيل حتى إشعار آخر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.بدورها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القصف جاء ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار توسعت لتشمل مستوطنات ومناطق إضافية في شمال فلسطين المحتلة.وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قال إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم"، مؤكدًا أن الرد سيكون خلال الساعات المقبلة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله".وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260607/القيادة-الإيرانية-ستواجه-إسرائيل-ضربات-أشدّ-وطأة--إذا-ردّت-على-الهجوم-الإيراني-1114150192.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان

إسرائيل تعلق الدراسة والامتحانات غدا في جميع أنحاء البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

19:47 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Mahmoud Illeanنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة والامتحانات في جميع أنحاء البلاد غدًا الاثنين، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إن القرار جاء استنادًا إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، موضحًا أن جميع المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة، ولن تُعقد أي دروس أو امتحانات في مختلف أنحاء إسرائيل حتى إشعار آخر.
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19:29 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.
وأوضح الجيش، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.
وأكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.
بدورها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القصف جاء ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار توسعت لتشمل مستوطنات ومناطق إضافية في شمال فلسطين المحتلة.
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19:04 GMT
وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قال إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بردّ "حاسم ومؤلم"، مؤكدًا أن الرد سيكون خلال الساعات المقبلة.
وأضاف رضائي، في بيان نشره عبر منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الأحد، أن على إسرائيل ترقب ما ستشهده خلال الساعات القادمة، في إشارة إلى رد إيراني مرتقب على الهجوم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
إسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق لـ"حزب الله" وتكشف تفاصيل "ضربة الضاحية"
17:40 GMT
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.
وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله".
وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
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