https://sarabic.ae/20260607/إسرائيل-تعلن-تدمير-شبكة-أنفاق-لـحزب-الله-وتكشف-تفاصيل-ضربة-الضاحية-1114147580.html
إسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق لـ"حزب الله" وتكشف تفاصيل "ضربة الضاحية"
إسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق لـ"حزب الله" وتكشف تفاصيل "ضربة الضاحية"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارة وصفها بـ"الدقيقة" قال إنها استهدفت مقرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن الموقع... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الغارة جاءت بعد إطلاق حزب الله، في وقت سابق من اليوم، قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل"، قائلا إنه اتخذ قبل تنفيذ العملية "إجراءات للحد من إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات رصد جوي".وفي سياق متصل، أعلن الجيش، تدمير شبكة أنفاق ضخمة ومتعددة الطبقات قال إن "حزب الله" اللبناني كان يستخدمها قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان، موضحًا أن قواته استهدفت مجمع الأنفاق بغارات مكثفة.وأضاف أن شبكة الأنفاق تقع على مسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات من بلدة المطلة، وكانت تُستخدم كمركز رئيسي لحزب الله في المنطقة، وقد شُيدت لاستيعاب مئات المسلحين في الوقت ذاته.وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن شبكة الأنفاق أُقيمت في منطقة تشهد نشاطًا للجيش اللبناني، مدعيًا أن حزب الله منع الجيش اللبناني بشكل مباشر من التعامل معها.قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق البوم، إن الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وردا على الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260607/حزب-الله-يعلن-استهداف-آليات-وجنود-إسرائيليين-جنوبي-لبنان--1114141891.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق لـ"حزب الله" وتكشف تفاصيل "ضربة الضاحية"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارة وصفها بـ"الدقيقة" قال إنها استهدفت مقرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن الموقع المستهدف كان يستخدمه الحزب في التخطيط لمهاجمة إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الغارة جاءت بعد إطلاق حزب الله، في وقت سابق من اليوم، قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل"، قائلا إنه اتخذ قبل تنفيذ العملية "إجراءات للحد من إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات رصد جوي".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش، تدمير شبكة أنفاق ضخمة ومتعددة الطبقات قال إن "حزب الله" اللبناني كان يستخدمها قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان، موضحًا أن قواته استهدفت مجمع الأنفاق بغارات مكثفة.
وأضاف أن شبكة الأنفاق تقع على مسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات من بلدة المطلة، وكانت تُستخدم كمركز رئيسي لحزب الله في المنطقة، وقد شُيدت لاستيعاب مئات المسلحين في الوقت ذاته.
وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن شبكة الأنفاق أُقيمت في منطقة تشهد نشاطًا للجيش اللبناني، مدعيًا أن حزب الله منع الجيش اللبناني بشكل مباشر من التعامل معها.
كما ذكر أن "حزب الله" استخدم أنفاق الشقيف كمركز رئيسي لنشاطه العسكري، وأنه أطلق من مرتفعات الشقيف طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق البوم، إن الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية"
في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.
وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود "حزب الله". وقالت إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وردا على الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.