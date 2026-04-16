خبير: التصعيد الأوروبي في دعم أوكرانيا يفتح مرحلة أكثر خطورة
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفاد الصحفي والسياسي السويسري السابق، غاي ميتان، بأن توجه الاتحاد الأوروبي نحو توسيع إنتاج الأسلحة، يمثل تصعيدا جديدا في مسار الصراع، ويعكس تحولا مقلقا في دور أوروبا على الساحة الدولية.
وقال ميتان لوكالة "سبوتنيك": "لا يفاجئني قرار الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء إنشاء منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضيها لتزويد أوكرانيا. إن النقاش حول التواطؤ في هذا الصراع قديم، إذ يدور منذ أربع سنوات".
وتابع: "الموضوع بحد ذاته ليس جديدا، إنما الجديد هو التصعيد، فقد شهدنا خطوة أخرى، وتصاعدا في وتيرة العدوان، وهذا يرسل إشارة سلبية للغاية من أوروبا في هذا المجال. بعبارة أخرى، تؤكد أوروبا، في جوهرها، مكانتها كقوة عدوانية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات الأوكرانية والمشتركة التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.
⚡️وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قيادات دول أوروبية عدة، قررت وفي ظل تزايد الخسائر وتفاقم نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا، لشنّ ضربات على الأراضي الروسية، وذلك بحسب المعلومات المتوفرة للوزارة، في 26 مارس/ آذار 2026… pic.twitter.com/9h4bmJM3gx— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 15, 2026
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".