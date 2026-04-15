https://sarabic.ae/20260415/شركات-أوروبية-تنتج-طائرات-دون-طيار-لقوات-الأمن-الأوكرانية-1112589152.html
شركات أوروبية تنتج طائرات دون طيار لقوات الأمن الأوكرانية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات "الأوكرانية" و"المشتركة" التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T16:00+0000
روسيا
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "من المخطط زيادة إنتاج الطائرات المسيرة لنظام كييف بشكل ملحوظ، وذلك من خلال زيادة التمويل المخصص لمؤسسات أوكرانية ومشتركة موجودة في الدول الأوروبية، تُنتج طائرات مسيّرة هجومية ومكوناتها".وأكمل البيان: "تنفيذ سيناريوهات الهجمات الإرهابية ضد روسيا، التي أعلنها ممثلو نظام كييف، باستخدام طائرات مسيّرة "أوكرانية" مزعومة الصنع في أوروبا، يفضي إلى عواقب وخيمة".وأضاف: "بدلاً من تعزيز أمن الدول الأوروبية، تدفع تصرفات القادة الأوروبيين هذه الدول بشكل متزايد إلى حرب ضد روسيا".وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية: "يوجد فرعان لشركات أوكرانية في مدينة ميونخ الألمانية: شركة "إيرلوجيكس" (ليرشيناور شتراسه 28) وشركة "دا فينشي أفيا" (فيلاسكوشتراسه 10)، كما يوجد 3 فروع لشركات أوكرانية في بريطانيا، شركة "فاير بوينت" في ميلدنهال (ويست رو رود 2) وشركة "هورايزون تك" في لندن وليستر".وأكملت: "في دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، يوجد فرعان، شركة "تيرمينال أوتونومي" (في ريغا، في شارع لاتغاليس 462) وشركة "كورت" (في فيلنيوس، في شارع داريوس إير غيرنو 21A)".وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تتواجد شركتان في بولندا، شركة "أنتونوف" الحكومية في ماليتش (شارع الجيش البولندي رقم 3) وشركة "أوكرسبيتسيستمز" في تارنوف (شارع يانا كوخانوفسكي رقم 30). كما تتواجد شركتان أخريان في مدينة هينجيلو الهولندية (شارع هاكسبيرج رقم 71 وشارع أوبال رقم 60)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103344/63/1033446326_23:0:2016:1495_1920x0_80_0_0_1d7476955fd777f10f41e815e48b042c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "من المخطط زيادة إنتاج الطائرات المسيرة لنظام كييف بشكل ملحوظ، وذلك من خلال زيادة التمويل المخصص لمؤسسات أوكرانية ومشتركة موجودة في الدول الأوروبية، تُنتج طائرات مسيّرة هجومية ومكوناتها".
وتابع: "نعتبر هذا القرار خطوة متعمدة تفضي إلى تصعيد حاد للوضع العسكري والسياسي في جميع أنحاء أوروبا، وتحويل هذه الدول تدريجيا إلى منطقة خلفية استراتيجية لأوكرانيا".
وأكمل البيان: "تنفيذ سيناريوهات الهجمات الإرهابية ضد روسيا، التي أعلنها ممثلو نظام كييف، باستخدام طائرات مسيّرة "أوكرانية" مزعومة الصنع في أوروبا، يفضي إلى عواقب وخيمة".
وأضاف: "بدلاً من تعزيز أمن الدول الأوروبية، تدفع تصرفات القادة الأوروبيين هذه الدول بشكل متزايد إلى حرب ضد روسيا".
وتابع البيان: "ينبغي على الرأي العام الأوروبي ليس فقط أن يفهم بوضوح الأسباب الحقيقية للتهديدات التي تواجه أمنه، بل أن يعرف أيضاً عناوين ومواقع الشركات "الأوكرانية" و"المشتركة" التي تُنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا في بلدانهم".
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية
: "يوجد فرعان لشركات أوكرانية في مدينة ميونخ الألمانية: شركة "إيرلوجيكس" (ليرشيناور شتراسه 28) وشركة "دا فينشي أفيا" (فيلاسكوشتراسه 10)، كما يوجد 3 فروع لشركات أوكرانية في بريطانيا، شركة "فاير بوينت" في ميلدنهال (ويست رو رود 2) وشركة "هورايزون تك" في لندن وليستر".
وأكملت: "في دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، يوجد فرعان، شركة "تيرمينال أوتونومي" (في ريغا، في شارع لاتغاليس 462) وشركة "كورت" (في فيلنيوس، في شارع داريوس إير غيرنو 21A)".
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تتواجد شركتان في بولندا، شركة "أنتونوف" الحكومية في ماليتش (شارع الجيش البولندي رقم 3) وشركة "أوكرسبيتسيستمز" في تارنوف (شارع يانا كوخانوفسكي رقم 30). كما تتواجد شركتان أخريان في مدينة هينجيلو الهولندية (شارع هاكسبيرج رقم 71 وشارع أوبال رقم 60)".