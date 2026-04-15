شركات أوروبية تنتج طائرات دون طيار لقوات الأمن الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات "الأوكرانية" و"المشتركة" التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "من المخطط زيادة إنتاج الطائرات المسيرة لنظام كييف بشكل ملحوظ، وذلك من خلال زيادة التمويل المخصص لمؤسسات أوكرانية ومشتركة موجودة في الدول الأوروبية، تُنتج طائرات مسيّرة هجومية ومكوناتها".وأكمل البيان: "تنفيذ سيناريوهات الهجمات الإرهابية ضد روسيا، التي أعلنها ممثلو نظام كييف، باستخدام طائرات مسيّرة "أوكرانية" مزعومة الصنع في أوروبا، يفضي إلى عواقب وخيمة".وأضاف: "بدلاً من تعزيز أمن الدول الأوروبية، تدفع تصرفات القادة الأوروبيين هذه الدول بشكل متزايد إلى حرب ضد روسيا".وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية: "يوجد فرعان لشركات أوكرانية في مدينة ميونخ الألمانية: شركة "إيرلوجيكس" (ليرشيناور شتراسه 28) وشركة "دا فينشي أفيا" (فيلاسكوشتراسه 10)، كما يوجد 3 فروع لشركات أوكرانية في بريطانيا، شركة "فاير بوينت" في ميلدنهال (ويست رو رود 2) وشركة "هورايزون تك" في لندن وليستر".وأكملت: "في دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، يوجد فرعان، شركة "تيرمينال أوتونومي" (في ريغا، في شارع لاتغاليس 462) وشركة "كورت" (في فيلنيوس، في شارع داريوس إير غيرنو 21A)".وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تتواجد شركتان في بولندا، شركة "أنتونوف" الحكومية في ماليتش (شارع الجيش البولندي رقم 3) وشركة "أوكرسبيتسيستمز" في تارنوف (شارع يانا كوخانوفسكي رقم 30). كما تتواجد شركتان أخريان في مدينة هينجيلو الهولندية (شارع هاكسبيرج رقم 71 وشارع أوبال رقم 60)".

