الدفاع الروسية تكشف حقيقة تحول أوروبا إلى مصنع طائرات مسيرة لاستهداف روسيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قيادات دول أوروبية عدة، قررت وفي ظل تزايد الخسائر وتفاقم نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية تكشف حقيقة تحول أوروبا إلى مصنع طائرات مسيرة لاستهداف روسيا

15:15 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 15:21 GMT 15.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قيادات دول أوروبية عدة، قررت وفي ظل تزايد الخسائر وتفاقم نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا، لشنّ ضربات على الأراضي الروسية، وذلك بحسب المعلومات المتوفرة للوزارة، في 26 مارس/ آذار 2026.
ووفقا لمعلومات كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية، في بيان، تخطط هذه الزيادة الكبيرة لإنتاج الطائرات المسيّرة لنظام كييف، من خلال زيادة التمويل المخصص لمؤسسات أوكرانية ومشتركة موجودة في الدول الأوروبية، وتنتج طائرات مسيّرة هجومية ومكوناتها.

وقالت الوزارة في بيانها: "نرى في هذا القرار خطوة متعمّدة تفضي إلى تصعيد حاد للوضع العسكري والسياسي في جميع أنحاء أوروبا، وتحويل هذه الدول تدريجيًا إلى منطقة خلفية إستراتيجية لأوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "تنفيذ سيناريوهات الهجمات الإرهابية ضد روسيا، التي أعلنها ممثلو نظام كييف، باستخدام طائرات مسيّرة "أوكرانية" مزعومة، مصنّعة في أوروبا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

ووفقا للدفاع الروسية، فبدلًا من تعزيز أمن الدول الأوروبية، تؤدي تصرفات القادة الأوروبيين بشكل متزايد إلى جرّ هذه الدول إلى حرب مع روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا ينبغي للشعب الأوروبي أن يفهم بوضوح الأسباب الحقيقية للتهديدات، التي تواجه أمنه فحسب، بل يجب عليه أيضًا أن يعرف عناوين ومواقع الشركات الأوكرانية والمشتركة، التي تنتج طائرات مسيرة ومكوناتها لأوكرانيا على أراضي بلدانهم".
فروع الشركات الأوكرانية في أوروبا

الشركة المصنعة / البلد

العنوان / موقع الإنتاج

أنواع الطائرات من دون طيار ومكوناتها المنتجة لأوكرانيا

1

فاير بوينت / المملكة المتحدة

2ميلدنهال، ويسترن رو مدينة

FP-1, FP-2

2

هورايزون تك / المملكة المتحدة

لندن، 17 شارع الملك إدوارد،

ليستر، مبنى ميريديان الشمالي ٥ / ريدينغ

"ستيكر"

3

"دافنشي أفيا" /

ألمانيا

ميونخ، شارع سانت فيلاسكو 10 /

"دافينشي"

4

إيرلوجيكس / ألمانيا

ميونيخ، ش. ليركين ستراب 28 /

ميونيخ

"أنوبيس"

5

كورت / الدنمارك

ستيفيرينغ، أوستر أليه 6

"خاكي" АК-1000

6

"تيرمينال أوتونومي/ لاتفيا

ريغا، شارع لاتغاليس 462

AQ-400 "كوسا"

7

"كورت/ لاتفيا

فيلنيوس. دارياوس إر غيرينو 21 أ

"خاكي" АК-1000

8

"ديستينوس" / هولندا

هينجيلو ش. هاكسبيرجسترات 71 / هينجيلو ش. اوبالستراتي 60

"ريتا"

9

مؤسسة أنتونوف الحكومية / بولندا

ميليك شارع فويسكا بولسكوفو 3

Ан-196 "ليوتي"

10

أنظمة أوكرسبيتس / بولندا

تارنو، شارع جانا كوتشانوفسكي 30

RAM-2X

11

ديفيرو / جمهورية التشيك

براغ، شارع أون سترجي 1702/65

"بولافا"

الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج مكونات المسيرات

الشركة المصنعة / البلد

العنوان / موقع الإنتاج

أنواع الطائرات من دون طيار ومكوناتها المنتجة لأوكرانيا

1

بروفيشيونال / ألمانيا

هاناو، ليز مايتنر شتراسه 33 / هاناو

محركات مكبسية بسعة 30 حصانًا.

2

نافيغاشين "يو آيه بي"/ إسبانيا

مدريد، سان سيباستيان دي لوس رييس، كال تايد 3، أوفيسينا 0.1

أجهزة استقبال إشارات الملاحة الراديوية الفضائية

3

"كي إم دي/ آفيو" / إيطاليا

البندقية، فيا ديل ارتيجيانتو 12

محركات مكبسية بسعة تتراوح بين 60 و170 حصانًا

4

إم في فلاي / إيطاليا

جاربانيتي ميلانيزي، عبر فورلانيني 76/د / فيتشنزا

محركات مكبسية بسعة تتراوح بين 60 و170 حصانًا

5

يبا باوير / إيطاليا

بيدمونت، عبر جايتانو سالفيميني 19 / أومينيا، لونجولاجو جرامشي 7

محركات مكبسية بسعة تتراوح بين 60 و170 حصانًا

6

جيرالدوني / إيطاليا

مانديلو ديل لاريـو، شارع فيالي ديلا كوستيتوتسيوني 32

محركات مكبسية بسعة تتراوح بين 60 و170 حصانًا

7

بي بي إس / جمهورية التشيك

براغ، ش. كراكوفسكايا 583/9 /

فيلكا بايتس، فلكوفسكا 279.

محركات توربينية نفاثة صغيرة

8

"إلسايت" / إسرائيل

حيفا، ص.ب. 539 / أور يهود، شارع أرييل شارون 3

وحدات اتصال شبكة الهاتف المحمول

9

توالكوم / تركيا

أنقرة، شارع إحسان دوغراماتشي، رقم 160

أجهزة استقبال إشارات الملاحة الراديوية الفضائية

10

داو أكسا / تركيا

يالوفا، شارع أكاسيا 3 / يالوفا

ألياف الكربون لهيكل الطائرة

