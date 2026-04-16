روسيا تعتزم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2027
روسيا تعتزم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2027
سبوتنيك عربي
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات ومدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أرتور لوكمانوف، أن روسيا...
2026-04-16T04:20+0000
2026-04-16T04:20+0000
2026-04-16T04:20+0000
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه تم إنشاء مجموعة عمل في روسيا للتصديق على الاتفاقية، تضم متخصصين من السلطات المعنية بقضايا أمن المعلومات.يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد وافقت على اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية في نهاية عام 2024، وجرى التوقيع الرسمي عليها يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في هانوي. وحتى الآن، انضمت 75 دولة إلى الوثيقة. ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، تهدف الاتفاقية إلى مكافحة الوصول غير المصرح به، والاعتراض غير القانوني للبيانات، والاحتيال، وغسل الأموال، والاعتداء على الأطفال، كما تثبت السيادة الرقمية للدول على فضائها المعلوماتي.
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تعتزم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2027
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات ومدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أرتور لوكمانوف، أن روسيا تعتزم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2027 بناءً على تكليف حكومي، لافتًا إلى أن عملية التصديق تجري بالتوازي في الدول الأخرى الموقعة على الوثيقة.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه تم إنشاء مجموعة عمل في روسيا للتصديق على الاتفاقية، تضم متخصصين من السلطات المعنية بقضايا أمن المعلومات.
وأضاف لوكمانوف: "نحن نسير بوتيرة جيدة. لقد وضعت لنا حكومة روسيا الاتحادية مهمة الوصول إلى التصديق بحلول عام 2027. ويتطلب دخول المعاهدة حيز التنفيذ تصديق أربعين دولة عليها".
وأشار إلى أن روسيا تشارك بانتظام خبراتها في مجال إنفاذ القانون والنهج التشريعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع الدول النامية، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تهيئة الظروف لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الحدود الرقمية للدول.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد وافقت على اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية في نهاية عام 2024، وجرى التوقيع الرسمي عليها يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في هانوي. وحتى الآن، انضمت 75 دولة إلى الوثيقة. ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، تهدف الاتفاقية إلى مكافحة الوصول غير المصرح به، والاعتراض غير القانوني للبيانات، والاحتيال، وغسل الأموال، والاعتداء على الأطفال، كما تثبت السيادة الرقمية للدول على فضائها المعلوماتي.