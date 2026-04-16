موسكو: نظام كييف لم يبد أي رغبة في السلام خلال هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا
موسكو: نظام كييف لم يبد أي رغبة في السلام خلال هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف لم يبد أي رغبة في السلام خلال هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T17:07+0000
2026-04-16T17:07+0000
2026-04-16T17:07+0000
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، تعليقا على الانتهاكات المتكررة لهدنة عيد الفصح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية: "لم يبد نظام كييف أي رغبة في السلام".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح أكثر من 6500 مرة، وتم إحباط خمس محاولات تقدم للقوات الأوكرانية نحو مواقع القوات الروسية.وبعد انتهاء هدنة عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: نظام كييف لم يبد أي رغبة في السلام خلال هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف لم يبد أي رغبة في السلام خلال هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، تعليقا على الانتهاكات المتكررة لهدنة عيد الفصح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية: "لم يبد نظام كييف أي رغبة في السلام".
وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران صامد عموما، على الرغم من الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح أكثر من 6500 مرة، وتم إحباط خمس محاولات تقدم للقوات الأوكرانية نحو مواقع القوات الروسية.
وبعد انتهاء هدنة عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.