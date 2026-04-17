الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن إنهاء حالة الطوارئ في أنحاء البلاد

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن إنهاء حالة الطوارئ في أنحاء البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من مساء يوم السبت. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T14:17+0000

2026-04-17T14:17+0000

2026-04-17T14:17+0000

وقالت الجبهة، في بيان، إن "حالة الطوارئ ستنتهي في كافة أنحاء إسرائيل بدءاً من مساء السبت".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي

