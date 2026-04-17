وزير الخارجية الليبي السابق: الصراع داخل الولايات المتحدة لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الليبي السابق: الصراع داخل الولايات المتحدة لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الليبي السابق: الصراع داخل الولايات المتحدة لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
علق وكيل وزارة الخارجية الليبي السابق، والأستاذ في تاريخ العلاقات الدولية الدكتور عثمان البدري، على قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي المتعلقة بإيران، مبينا أن... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T07:39+0000
2026-04-17T07:39+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم
وأوضح البدري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ما يتعرض له وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من حملة تستهدف عزله، عبر اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، يُعد أمرا طبيعيا أيضا في سياق معارضة الحزب الديمقراطي للحرب"، مرجحا ألا يصل الأمر إلى حد إقالته".وتوقع البدري أن "يتجه الحزب الديمقراطي على المدى الطويل إلى التراجع عن دعمه لإسرائيل، في إطار نقده لسياسات الإدارة الحالية".وختم بالقول: "الصراع داخل الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "الجمهوريين ماضون في مسارهم حتى تحقيق أهدافهم، فيما يراهن الديمقراطيون على عدم تمكن ترامب من تحقيق هذه الأهداف، وعلى العودة إلى البيت الأبيض".
الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم

وزير الخارجية الليبي السابق: الصراع داخل الولايات المتحدة لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط

07:39 GMT 17.04.2026
حصري
علق وكيل وزارة الخارجية الليبي السابق، والأستاذ في تاريخ العلاقات الدولية الدكتور عثمان البدري، على قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي المتعلقة بإيران، مبينا أن "الجدل الحاصل في الولايات المتحدة يُعد طبيعيا في الأنظمة الديمقراطية، ويأتي في إطار الضغط السياسي للحزب المعارض ولا سيما في ظل ما يجري."
وأوضح البدري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ما يتعرض له وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من حملة تستهدف عزله، عبر اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، يُعد أمرا طبيعيا أيضا في سياق معارضة الحزب الديمقراطي للحرب"، مرجحا ألا يصل الأمر إلى حد إقالته".
وأضاف: "ما يجري يندرج في إطار الضغط السياسي قبيل الانتخابات النصفية"، مستبعدا أن "يتفاقم الوضع، في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، ما يمنح البيت الأبيض هامشا أوسع لاتخاذ الإجراءات، علما أن وزير الدفاع جزء من هذه الإدارة، وأن القرارات تُتخذ بموافقة الرئيس".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
إعلام: ترامب قد يقدم تنازلات جديدة بشأن إيران
07:16 GMT
وتوقع البدري أن "يتجه الحزب الديمقراطي على المدى الطويل إلى التراجع عن دعمه لإسرائيل، في إطار نقده لسياسات الإدارة الحالية".
واعتبر البدري أن "الذهاب الى جولة عنف جديدة بين الولايات المتحدة وإيران سيكون ذا طابع تصعيدي قوي"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى الحسم في الشرق الأوسط بسرعة.
وختم بالقول: "الصراع داخل الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يقل حدة عن الصراع في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "الجمهوريين ماضون في مسارهم حتى تحقيق أهدافهم، فيما يراهن الديمقراطيون على عدم تمكن ترامب من تحقيق هذه الأهداف، وعلى العودة إلى البيت الأبيض".
