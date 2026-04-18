ترامب: المفاوضات جارية مع إيران بطريقة جيدة
وقال ترامب، في تصريحات خلال توقيع أمر تنفيذي بالبيت الأبيض: "نحن في مفاوضات جيدة للغاية. كل شيء يسير على ما يرام... سنحصل على بعض المعلومات بحلول نهاية اليوم".وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران لم توافق فعليا على الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا بحريا على إيران والمطالب الأمريكية المبالغ فيها.ونقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع لم تكشف هويته قوله: "بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن "حصار بحري على إيران" وبسبب المطالب المبالغ فيها من الجانب الأمريكي في المفاوضات، والتي استمرت في الرسائل المتبادلة الأخيرة، فإن إيران لم توافق حتى الآن على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات".وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "إيران تؤكد أن عدم طرح المطالب المبالغ فيها من الجانب الأمريكي يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المفاوضات، وإلا فإنها لا تنوي إضاعة الوقت في مفاوضات مرهقة وغير مجدية".مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن دراسة مقترحات أمريكية جديدة
https://sarabic.ae/20260418/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-يعلن-دراسة-مقترحات-أمريكية-جديدة-1112666698.html
13:54 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 14:36 GMT 18.04.2026)
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / Evan Vucci
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن واشنطن تجري مفاوضات جيدة في الوقت الراهن مع طهران، مع وعد بإعطاء تحديث حول المفاوضات بحلول نهاية اليوم.
وقال ترامب، في تصريحات خلال توقيع أمر تنفيذي بالبيت الأبيض: "نحن في مفاوضات جيدة للغاية. كل شيء يسير على ما يرام... سنحصل على بعض المعلومات بحلول نهاية اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إيران لا تملك حاليا قوات بحرية أو جوية ولا قادة ولا أي شيء... ما فعلناه هو إجبارهم على عملية تغيير النظام".

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران لم توافق فعليا على الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا بحريا على إيران والمطالب الأمريكية المبالغ فيها.
مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن دراسة مقترحات أمريكية جديدة
ونقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع لم تكشف هويته قوله: "بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن "حصار بحري على إيران" وبسبب المطالب المبالغ فيها من الجانب الأمريكي في المفاوضات، والتي استمرت في الرسائل المتبادلة الأخيرة، فإن إيران لم توافق حتى الآن على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات".

ووفقا للمصدر، "تم نقل هذا الموقف إلى المسؤولين الأمريكيين عبر وسيط باكستاني".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "إيران تؤكد أن عدم طرح المطالب المبالغ فيها من الجانب الأمريكي يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المفاوضات، وإلا فإنها لا تنوي إضاعة الوقت في مفاوضات مرهقة وغير مجدية".
مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن دراسة مقترحات أمريكية جديدة
