https://sarabic.ae/20260418/موسكو-لا-خطط-لإغلاق-الحدود-أمام-الأوروبيين-1112657764.html
موسكو: لا خطط لإغلاق الحدود أمام الأوروبيين
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الجمعة، بأن موسكو لا تخطط لإغلاق حدودها أمام الأوروبيين ردًا على تشديد قواعد منح تأشيرات "شنغن" للمواطنين...
2026-04-18T02:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
https://sarabic.ae/20260220/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1110576249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
موسكو: لا خطط لإغلاق الحدود أمام الأوروبيين
وقال غروشكفي تصريحات لـ"سبوتنيك": "من جانبنا، لا نخطط لإغلاق الحدود أمام المواطنين الأوروبيين أو تقييد دخولهم إلى روسيا"، مشيرًا إلى أن العلاقات الإنسانية والسياحة وروابط الأعمال يجب أن تستمر.
وأضاف أن "بلادنا مهتمة ببناء الجسور بين الشعوب، على الرغم من كل جهود الاتحاد الأوروبي لتدمير هذه الجسور".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شدد قواعد منح تأشيرات شنغن للروس المقيمين
في روسيا، وبات يصدر معظمها لدخول واحد فقط، مع استثناءات محدودة للأقارب والعاملين في النقل وبعض الحالات الإنسانية.