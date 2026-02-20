https://sarabic.ae/20260220/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1110576249.html
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، اليوم الجمعة، أن حزمة العقوبات العشرين الجديدة سيتم قبولها، في 23 فبراير/شباط الجاري، في جلسة وزراء الدفاع لدى... 20.02.2026
وأبلغت عن الاعتزام بتنفيذ العقوبات برغم المشاكل الواضحة بشأن التوافق بين المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي، في الجلسات التي تجرى كل يوم جمعة، في بروكسل.وكشف ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الضرر الذي تكبده الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات ضد روسيا، يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو.وأشار غروشكو إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013، كان يقارب 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم، هذا العام، إلى 20 مليار دولار، معتبرًا أنه مع نية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الوقود الروسي بالكامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيقترب من الصفر.
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
14:06 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 14:09 GMT 20.02.2026)
أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، اليوم الجمعة، أن حزمة العقوبات العشرين الجديدة سيتم قبولها، في 23 فبراير/شباط الجاري، في جلسة وزراء الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي.
وقالت كلاس في أعقاب جلسة وزراء الدفاع لمجموعة الخمسة في كراكوف: "من المتوقع أن أوروبا ستقبل حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا في يوم الاثنين المقبل".
وأبلغت عن الاعتزام بتنفيذ العقوبات برغم المشاكل الواضحة بشأن التوافق بين المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي، في الجلسات التي تجرى كل يوم جمعة، في بروكسل.
وكشف ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الضرر الذي تكبده الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات ضد روسيا، يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو.
وأشار غروشكو إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013، كان يقارب 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم، هذا العام، إلى 20 مليار دولار، معتبرًا أنه مع نية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الوقود الروسي بالكامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيقترب من الصفر.