الخارجية الروسية: الناتو يكثف التدريبات قرب القطب الشمالي الروسي والطريق البحري
2026-04-19T00:38+0000
https://sarabic.ae/20260418/موسكو-رد-فعل-الغرب-على-يوم-ذكرى-ضحايا-الإبادة-الجماعية-للشعب-السوفيتي-همجي-1112657944.html
00:00 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 00:38 GMT 19.04.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن حلف " الناتو" يركز قواته في القطب الشمالي ويكثف التدريبات بالقرب من المنطقة القطبية الشمالية الروسية والطريق البحري الشمالي.
وقال غروشكو: "إن حلف شمال الأطلسي يركز باستمرار قواته في خطوط العرض العليا، ويكثف التدريبات على سيناريوهات مختلفة في ظروف درجات الحرارة المنخفضة، بما في ذلك بالقرب من المنطقة القطبية الشمالية الروسية والطريق البحري الشمالي".
وأضاف غروشكو: "أطلق حلف شمال الأطلسي مهمة "الحارس القطبي" لمواجهة التهديدات التي يُزعم أنها تنبع من روسيا، فضلاً عن التغلغل المتوقع للصين وتوطيد وجودها في القطب الشمالي".
كان غروشكو، قال الجمعة الماضي، بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتبر منطقة البلطيق واسكندنافيا المنطقة
الأكثر احتمالاً للمواجهة مع روسيا.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يعمل حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي بنشاط على تطوير سبل زيادة الإمكانات القتالية وتوسيع الوجود في الاتجاهات الجغرافية الرئيسية وفي جميع البيئات العملياتية".