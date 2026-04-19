المجلس الأعلى للدولة الليبي يدعو لمراجعة الدور الأممي في البلاد ويشكك في حياده

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
المجلس الأعلى للدولة الليبي يدعو لمراجعة الدور الأممي في البلاد ويشكك في حياده
أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن قلقه البالغ إزاء حالة الاستقطاب السياسي والانقسام التي تشهدها البلاد، محذرًا من تداعياتها على مسار الاستقرار وبناء... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260418/انتشال-جثث-17-مهاجرا-غير-شرعي-قبالة-سواحل-زوارة-غربي-ليبيا--1112676917.html
https://sarabic.ae/20260417/أزمة-السلاح-في-غرب-ليبيا-تحد-مستمر-أمام-الاستقرار-والحلول-الدولية-1112650180.html
أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن قلقه البالغ إزاء حالة الاستقطاب السياسي والانقسام التي تشهدها البلاد، محذرًا من تداعياتها على مسار الاستقرار وبناء الدولة، وما تسببه من إعاقة لتطلعات الليبيين نحو دولة مدنية تحكمها المؤسسات والدستور.
وأكد المجلس، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، رفضه لأي محاولات للالتفاف على الأطر الرسمية والقانونية عبر دعم كيانات موازية أو مبادرات خارج الشرعية، معتبرًا أن مثل هذه التحركات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الفوضى وهدر مقدرات الدولة.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
انتشال جثث 17 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل زوارة غربي ليبيا
أمس, 19:51 GMT
وانتقد البيان ما وصفه بسلوك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى قيامها بانتقاء شخصيات وآليات عمل دون احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يثير الشكوك حول حياديتها، بحسب البيان.
وشدد المجلس على أن العائق الحقيقي أمام الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يتمثل في محاولات بعض الأطراف الدولية فرض شخصيات وصيغ سياسية تهدف للسيطرة على السلطة والموارد، بدلًا من تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الديمقراطي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه والتركيز على دعم الاستحقاق الدستوري كأولوية، بدلًا من توفير غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد، مؤكدًا دعمه لكافة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في حماية قوت الليبيين، خاصة ما يتعلق بتوحيد الإنفاق وضبط إدارة الموارد.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
أزمة السلاح في غرب ليبيا... تحد مستمر أمام الاستقرار والحلول الدولية
17 أبريل, 15:52 GMT
وفي ختام بيانه، ناشد المجلس القوى الوطنية الليبية والتياراتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ إلى التكاتف خلف مشروع وطني ينهي الانقسام، ويمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن سيادة ليبيا واستقرارها "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه.
وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤكد تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
