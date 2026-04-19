المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران
سبوتنيك عربي
وقال والتز، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "على عكس سلفه، لا يستبعد الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أي خيار علنًا، ولا يحدد لخصومنا ما لن يفعله. لذا، تبقى جميع الخيارات مطروحة. بإمكاننا تدمير البنية التحتية (الإيرانية) بسهولة نسبية".وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا عبر الوسيط الباكستاني، حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات".وذكرت "تسنيم"، أن "الوسيط الباكستاني استأنف مؤخرًا نقل الرسائل بين الجانبين"، فيما شددت طهران على أن أي مفاوضات جديدة لن تتم ما لم يتم إلغاء الإجراءات البحرية المفروضة.بدورها قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، في وقت لاحق، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.
سبوتنيك عربي
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران

17:51 GMT 19.04.2026
© AP Photo / South Korea Defense Ministryحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" والتشكيلات البحرية المرافقة لها
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان والتشكيلات البحرية المرافقة لها - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن واشنطن تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن إيران، بما في ذلك "تدمير بنيتها التحتية".
وقال والتز، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "على عكس سلفه، لا يستبعد الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أي خيار علنًا، ولا يحدد لخصومنا ما لن يفعله. لذا، تبقى جميع الخيارات مطروحة. بإمكاننا تدمير البنية التحتية (الإيرانية) بسهولة نسبية".
وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن "إيران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال فريق تفاوضي"، مؤكدة أنه "لن تُجرى أي مفاوضات طالما استمر ما وصفته بـ"الحصار البحري".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
إعلام إيراني: الأنباء المنشورة بخصوص انعقاد جولة مفاوضات ثانية في باكستان غير صحيحة
17:42 GMT
وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا عبر الوسيط الباكستاني، حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات".
وأشارت إلى أن "هذا التواصل يأتي امتدادًا لمسار التفاوض السابق، الذي انتهى دون نتائج"، مرجعة ذلك إلى "المطالب الأمريكية المفرطة".
وذكرت "تسنيم"، أن "الوسيط الباكستاني استأنف مؤخرًا نقل الرسائل بين الجانبين"، فيما شددت طهران على أن أي مفاوضات جديدة لن تتم ما لم يتم إلغاء الإجراءات البحرية المفروضة.
بدورها قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، في وقت لاحق، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.
