المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن واشنطن تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن إيران، بما في ذلك "تدمير بنيتها التحتية". 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T17:51+0000
2026-04-19T17:51+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال والتز، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "على عكس سلفه، لا يستبعد الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أي خيار علنًا، ولا يحدد لخصومنا ما لن يفعله. لذا، تبقى جميع الخيارات مطروحة. بإمكاننا تدمير البنية التحتية (الإيرانية) بسهولة نسبية".وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا عبر الوسيط الباكستاني، حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات".وذكرت "تسنيم"، أن "الوسيط الباكستاني استأنف مؤخرًا نقل الرسائل بين الجانبين"، فيما شددت طهران على أن أي مفاوضات جديدة لن تتم ما لم يتم إلغاء الإجراءات البحرية المفروضة.بدورها قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، في وقت لاحق، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.
https://sarabic.ae/20260419/إعلام-إيراني-الأنباء-المنشورة-بخصوص-انعقاد-جولة-مفاوضات-ثانية-في-باكستان-غير-صحيحة-1112694081.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدرس جميع الخيارات المتعلقة بإيران
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن واشنطن تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن إيران، بما في ذلك "تدمير بنيتها التحتية".
وقال والتز، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "على عكس سلفه، لا يستبعد الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أي خيار علنًا، ولا يحدد لخصومنا ما لن يفعله. لذا، تبقى جميع الخيارات مطروحة. بإمكاننا تدمير البنية التحتية (الإيرانية) بسهولة نسبية".
وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن "إيران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال فريق تفاوضي"، مؤكدة أنه "لن تُجرى أي مفاوضات طالما استمر ما وصفته بـ"الحصار البحري".
وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا عبر الوسيط الباكستاني، حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات".
وأشارت إلى أن "هذا التواصل يأتي امتدادًا لمسار التفاوض السابق، الذي انتهى دون نتائج"، مرجعة ذلك إلى "المطالب الأمريكية المفرطة".
وذكرت "تسنيم"، أن "الوسيط الباكستاني استأنف مؤخرًا نقل الرسائل بين الجانبين"، فيما شددت طهران على أن أي مفاوضات جديدة لن تتم ما لم يتم إلغاء الإجراءات البحرية المفروضة.
بدورها قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، في وقت لاحق، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.