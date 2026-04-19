إعلام إيراني: الأنباء المنشورة بخصوص انعقاد جولة مفاوضات ثانية في باكستان غير صحيحة

نفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.وأشارت إلى استمرار ما يُعرف بـ"الحصار البحري"، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطابات التي وصفتها بالتهديدية، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن وجود آفاق واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.واعتبرت الوكالة أن الأنباء الصادرة عن الجانب الأمريكي لا تعدو كونها "لعبة إعلامية" تندرج ضمن تبادل الاتهامات، وتهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إيران.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز"، معلنا عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة"، وفقا له.وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

