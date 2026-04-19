"لا وعود بالانخفاض"... واشنطن تعترف بتأثير الصراع مع إيران على جيوب الأمريكيين
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة هذا العام لن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الصراع مع إيران. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، سُئل المسؤول متى ستعود أسعار البنزين للأمريكيين إلى المستوى الذي يقل عن ثلاثة دولارات للغالون (3.8 لتر) الذي لوحظ في الولايات المتحدة قبل بدء العملية ضد إيران، فأجاب رايت: "لا أعلم، قد يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وقد لا يحدث حتى العام المقبل".
وكان متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة قد وصل إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 8 أغسطس/آب 2022، وفقًا لخدمة مراقبة أسعار البنزين "GasBuddy".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأعلنت إيران، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي على موانيها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.