بزشكيان: مواصلة أمريكا الإجراءات الاستفزازية وحصارها البحري يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
بزشكيان: مواصلة أمريكا الإجراءات الاستفزازية وحصارها البحري يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري...
2026-04-19T20:30+0000
2026-04-19T20:30+0000
2026-04-19T20:30+0000
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إن الرئيس الإيراني شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على "استمرار إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وسلوكها المتغطرس وغير المنطقي خلال المفاوضات وفي فترة وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "مواصلة الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكًا واضحًا لتفاهم وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".وشدد الرئيس الإيراني على عزم بلاده "الدفاع الشامل عن سيادتها في مواجهة أي مغامرة جديدة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، محذرًا من عواقب وتداعيات مثل هذا الوضع على أمن المنطقة والعالم.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، بعد محاولة لتجاوز الحصار البحري في خليج عُمان.وأشار إلى أن "السفينة أصبحت حاليًا تحت سيطرة قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)"، لافتًا إلى أنها مدرجة ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما وصفه بتاريخ من "الأنشطة غير القانونية".
العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
بزشكيان: مواصلة أمريكا الإجراءات الاستفزازية وحصارها البحري يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إن الرئيس الإيراني شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على "استمرار إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وسلوكها المتغطرس وغير المنطقي خلال المفاوضات وفي فترة وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "مواصلة الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكًا واضحًا لتفاهم وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف بزشكيان أن "مثل هذه الإجراءات، إلى جانب التصريحات التهديدية للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران، لا تؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بشأن جدية الولايات المتحدة، وتُظهر بوضوح أكبر أنها تسعى إلى تكرار الأنماط السابقة وخيانة الدبلوماسية".
وشدد الرئيس الإيراني على عزم بلاده "الدفاع الشامل عن سيادتها في مواجهة أي مغامرة جديدة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، محذرًا من عواقب وتداعيات مثل هذا الوضع على أمن المنطقة والعالم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، بعد محاولة لتجاوز الحصار البحري في خليج عُمان.
وأوضح ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن المدمرة الأمريكية "سيروانس"، اعترضت السفينة ووجهت لها تحذيرات بالتوقف، إلا أن الطاقم لم يمتثل، ما دفع القوات الأمريكية إلى تعطيل حركتها عبر استهداف غرفة المحركات.
وأشار إلى أن "السفينة أصبحت حاليًا تحت سيطرة قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)"، لافتًا إلى أنها مدرجة ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما وصفه بتاريخ من "الأنشطة غير القانونية".