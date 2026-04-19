عضو بالوفد الإيراني يوضح احتمالية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260419/عضو-بالوفد-الإيراني-يوضح-احتمالية-عقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-مع-واشنطن-1112698077.html
عضو بالوفد الإيراني يوضح احتمالية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن
عضو بالوفد الإيراني يوضح احتمالية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن عضو بالوفد التفاوضي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T19:33+0000
2026-04-19T19:33+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
ونقل التلفزيون الإيراني، عن عضو بالوفد التفاوضي الإيراني قوله: "لا نتصور أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة بين إيران وأمريكا. المصادر الإيرانية ترفض حالياً أي برنامج للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية".وأشارت إلى استمرار ما يُعرف بـ"الحصار البحري"، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطابات التي وصفتها بالتهديدية، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن وجود آفاق واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.واعتبرت الوكالة أن الأنباء الصادرة عن الجانب الأمريكي لا تعدو كونها "لعبة إعلامية" تندرج ضمن تبادل الاتهامات، وتهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إيران.
https://sarabic.ae/20260419/رئيس-الوزراء-الباكستاني-والرئيس-الإيراني-يناقشان-هاتفيا-الوضع-الإقليمي-الراهن-1112697142.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عضو بالوفد الإيراني يوضح احتمالية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن

19:33 GMT 19.04.2026
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© AP Photo / Carlos Barria
تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن عضو بالوفد التفاوضي.
ونقل التلفزيون الإيراني، عن عضو بالوفد التفاوضي الإيراني قوله: "لا نتصور أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة بين إيران وأمريكا. المصادر الإيرانية ترفض حالياً أي برنامج للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية".
نفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الإيراني يناقشان هاتفيا الوضع الإقليمي الراهن
18:53 GMT
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.
وأشارت إلى استمرار ما يُعرف بـ"الحصار البحري"، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطابات التي وصفتها بالتهديدية، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن وجود آفاق واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.
واعتبرت الوكالة أن الأنباء الصادرة عن الجانب الأمريكي لا تعدو كونها "لعبة إعلامية" تندرج ضمن تبادل الاتهامات، وتهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала