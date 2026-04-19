عضو بالوفد الإيراني يوضح احتمالية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن عضو بالوفد التفاوضي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T19:33+0000
ونقل التلفزيون الإيراني، عن عضو بالوفد التفاوضي الإيراني قوله: "لا نتصور أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة بين إيران وأمريكا. المصادر الإيرانية ترفض حالياً أي برنامج للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية".
نفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "تعثر مسار المفاوضات يعود إلى جملة من العوامل، من بينها ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" وطرح مطالب غير واقعية، إضافة إلى التغير المستمر في المواقف والتناقض في التصريحات.
وأشارت إلى استمرار ما يُعرف بـ"الحصار البحري"، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطابات التي وصفتها بالتهديدية، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن وجود آفاق واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.
واعتبرت الوكالة أن الأنباء الصادرة عن الجانب الأمريكي لا تعدو كونها "لعبة إعلامية" تندرج ضمن تبادل الاتهامات، وتهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إيران.