https://sarabic.ae/20260419/حزب-الله-اللبناني-ينفي-ارتباطه-بخلية-موقوفة-في-سوريا-ويصف-الاتهامات-بـالمفبركة-1112695849.html

"حزب الله" اللبناني ينفي ارتباطه بخلية موقوفة في سوريا ويصف الاتهامات بـ"المفبركة"

"حزب الله" اللبناني ينفي ارتباطه بخلية موقوفة في سوريا ويصف الاتهامات بـ"المفبركة"

سبوتنيك عربي

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بيانا، نفى فيه بشكل قاطع ما وصفها بالادعاءات "الكاذبة والمفبركة" الصادرة عن وزارة الداخلية السورية بشأن ارتباط خلية تم... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T19:02+0000

2026-04-19T19:02+0000

2026-04-19T19:02+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265768_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1013f1715a564806edd77e4d53419133.jpg

وأكد الحزب، في بيانه، أنه "لا يملك أي وجود داخل سوريا، ولا يمارس أي نشاط هناك مهما كان شكله أو نوعه"، مشددًا على أن هذه المواقف سبق أن أعلنها مرارًا.وأعرب عن استغرابه من تكرار الزج باسمه في حوادث أمنية، معتبرًا أن هناك "محاولة مبرمجة" لتحميله مسؤولية أي تطور أمني، بهدف تشويه صورته وصورة "المقاومة"، على حد تعبير البيان.وجدد الحزب، تأكيده أن "دوره الأساسي يتمثل في مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان وشعبه"، رافضًا الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلًا.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد في الآونة الأخيرة، أن "الأجواء غير مستقرة في سوريا ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".وقال قاسم، إن الحزب ليس له تدخل في سوريا ولكن لا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد العدو الإسرائيلي فيها"، معربا عن "تمنياته لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي".وأكد قاسم، أن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا "التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري".

https://sarabic.ae/20260306/إعلام-إسرائيلي-حزب-الله-يحاول-مهاجمة-إسرائيل-من-سوريا-1111132077.html

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي